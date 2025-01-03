Emekli refah payı zammı gelecek mi, açıklandı mı 2025? SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına refah payı artışı var mı, dahil mi?

En Düşük Emekli Maaşı Artacak mı?

Şu anda 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının artırılması bekleniyor. Bu artış için öncelikle bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Eğer düzenleme Ocak ayına yetişirse maaşlara, yetişmezse fark olarak hesaplara yansıtılacak.

En düşük maaşa genel zam oranında bir artış yapılması durumunda bu rakamın 14 bin 535 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.