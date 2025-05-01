Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İlave zam oranı zam oranı %16.80'i bulacak! İşte mesleklere göre yeni maaş hesaplama tablosu

Mühendisler 67 bin 691 TL yerine 79 bin 63 TL, teknisyenler ise 47 bin 224 TL yerine 55 bin 158 TL maaş alacak. Profesör maaşı 96 bin 374 TL’den 112 bin 565 TL’ye, araştırma görevlisi maaşı 63 bin 877 TL’den 74 bin 608 TL’ye, vaiz maaşı 55 bin 332 TL’den 64 bin 628 TL’ye, avukat maaşı ise 63 bin 637 TL’den 74 bin 328 TL’ye çıkacak.