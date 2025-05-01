Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İlave zam oranı zam oranı %16.80'i bulacak! İşte mesleklere göre yeni maaş hesaplama tablosu

Temmuz ayında yapılacak zam öncesi memur ve memur emeklileri gözlerini enflasyon verilerine çevirdi. Yaklaşık 6,5 milyon kişiyi ilgilendiren maaş artışları için hesaplamalar netleşmeye başlarken, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da merak konusu oldu. Ara zamla birlikte taban maaşın yeniden güncellenmesi bekleniyor. İşte son tahminlere göre oluşan güncel maaş tablosu…
TÜİK’in açıkladığı verilere göre, 2025 yılının ilk üç ayında toplam enflasyon yüzde 10,06’ya ulaştı. Bu oran, memur ve memur emeklilerine verilen yüzde 5’lik toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 3,83 enflasyon farkı doğurdu. Gözler şimdi nisan, mayıs ve haziran ayı verilerine çevrilirken, temmuz zammının yüzde 20’yi aşabileceği öngörülüyor.
Merkez Bankası tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Nisan ayı sonuçları, kamu çalışanlarına Temmuz ayında yapılacak zamma dair güçlü ipuçları veriyor.
ANKETE KATILAN EKONOMİSTLERİN TAHMİNLERİ
Nisan enflasyonu: %3.07
Mayıs enflasyonu: %2.20
Haziran enflasyonu: %1.70
Tahminlerin gerçekleşmesi halinde, yılın ilk 6 ayında toplam enflasyon yüzde 17,91’e ulaşacak. Memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkı yüzde 11,24 olarak hesaplanacak. Bu farka Temmuz'daki yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde toplam zam oranı %16.80'e yükselmiş olacak.
TEMMUZ AYINDA BEKLENEN EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAAŞI
Ocak ayında en düşük memur maaşı 43.726 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 19.617 TL'ye çıkarılmıştı. Anket tahminlerinin gerçekleşmesi halinde Temmuz ayında;
- En düşük memur maaşı: 51.071 TL
- En düşük memur emeklisi aylığı: 22.913 TL olacak.
Zam oranı yalnızca düşük maaşları değil meslek gruplarını da etkileyecek. İşte bazı meslek gruplarına ilişkin Temmuz tahminleri:
Öğretmen (1/4) maaşı: 52.935 TL → 61.828 TL
Polis (8/1) maaşı: 58.938 TL → 68.839 TL
Hemşire maaşı: 53.465 TL → 62.447 TL
Temmuz ayında yapılacak zam oranı, 3 Temmuz’da TÜİK’in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte netleşecek. Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi, bu zammın ardından Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine odaklanacak. Bu görüşmelerde, kamu çalışanlarının önümüzdeki iki yıl boyunca alacakları maaş artış oranları belirlenecek.
Temmuz ayında memurlara yapılması beklenen yüzde 16,80'lik zam tahminine göre, meslek gruplarının yeni maaşları netleşmeye başladı.
Üniversite mezunu 1/4 dereceli bir şube müdürünün maaşı 66 bin 358 TL'den 77 bin 506 TL'ye çıkacak. Yeni başlayan bir memur ise 45 bin 555 TL maaş alırken, zammın ardından 53 bin 208 TL kazanacak. 1/4 dereceli uzman öğretmenin maaşı 58 bin 663 TL’den 68 bin 518 TL’ye, öğretmenin maaşı ise 52 bin 935 TL’den 61 bin 828 TL’ye yükselecek.
Başkomiser maaşı 64 bin 481 TL’den 75 bin 314 TL’ye, polis memuru maaşı ise 58 bin 938 TL’den 68 bin 839 TL’ye çıkacak. Uzman doktorların maaşı 109 bin 154 TL’den 127 bin 491 TL’ye yükselirken, hemşire maaşları 53 bin 465 TL’den 62 bin 447 TL’ye ulaşacak.
Mühendisler 67 bin 691 TL yerine 79 bin 63 TL, teknisyenler ise 47 bin 224 TL yerine 55 bin 158 TL maaş alacak. Profesör maaşı 96 bin 374 TL’den 112 bin 565 TL’ye, araştırma görevlisi maaşı 63 bin 877 TL’den 74 bin 608 TL’ye, vaiz maaşı 55 bin 332 TL’den 64 bin 628 TL’ye, avukat maaşı ise 63 bin 637 TL’den 74 bin 328 TL’ye çıkacak.
Emekli memurlarda da artışlar dikkat çekiyor. Müsteşar emeklisi 71 bin 326 TL yerine 83 bin 309 TL maaş alacak. Genel müdür emeklisinin maaşı 63 bin 128 TL’den 73 bin 734 TL’ye çıkacak. 1/4 dereceli şube müdürü, öğretmen, hemşire, mühendis, imam-hatip ve avukat emeklileri 29 bin 415 TL olan maaşlarını 34 bin 357 TL olarak alacak.
Memur emeklisinin maaşı 23 bin 958 TL’den 27 bin 983 TL’ye yükselecek. 1. sınıf kaymakam emeklisi 41 bin 454 TL yerine 48 bin 419 TL alacak. Başkomiser emeklisinin maaşı 30 bin 168 TL’den 35 bin 236 TL’ye, polis emeklisinin maaşı ise 29 bin 664 TL’den 34 bin 647 TL’ye çıkacak.
Teknisyen emeklisi 21 bin 118 TL yerine 24 bin 666 TL alacak. Pratisyen hekim maaşı 51 bin 455 TL’den 60 bin 99 TL’ye, profesör maaşı ise 56 bin 309 TL’den 65 bin 768 TL’ye yükselecek.