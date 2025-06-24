Emekli ve memur zammı son hesap çıktı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'nın masadaki zam oranı

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLUR?

Peki SSK ve Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklilerine zam oranı ne olacak? En düşük emekli aylığı için beklenti ne? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Milliyet'e değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Haziran ayı enflasyon tahmini Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yüzde 1,61 olarak açıklandı. Mayıs ayına kadar kesinleşen yüzde 15,09’luk enflasyon ile Haziran ayı enflasyon beklentisi olan yüzde 1,61 üzerinden değerlendirildiğinde yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon verisinin yüzde 16,94 civarında çıkması muhtemel gözüküyor.