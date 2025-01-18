EMEKLİ ZAM SON DAKİKA 2025: 12500, 13500, 14500, 15500, 16500, 17500 TL emekli maaşı ne kadar oldu?

2. ADIM OLARAK EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 14 BİN 469 TL OLARAK BELİRLENDİ

Ocak ayında, 4A, 4B ve 4C statüsündeki emekliler için zam oranları belirlendi. Emekli kök maaşı zammı sonrasında, ikinci adım olarak taban aylık düzenlemesi yapılıyor. Şu anda yaklaşık 11 bin TL olan kök maaşa sahip emeklilerin maaşlarında herhangi bir kesinti yaşanmaması amacıyla en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olarak netleşti. Bu düzenleme için Meclis'in onayı gerekiyor.