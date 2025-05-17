Emekli zam tahmini yeniden değişti: YENİ İPUCUNU PAYLAŞTI: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayında maaşlarına zam bekleyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hesaplar yeniden yapılıyor. Merkez Bankası’nın güncellediği Piyasa Katılımcıları Anketi sonrası enflasyon beklentileri değişti, bu da emekli zammı tahminlerini etkiledi. Gözler şimdi açıklanacak son enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Temmuz zammıyla birlikte milyonlarca emeklinin gelirinde yaşanacak artış merak konusu. İşte yeni tahmine göre kuruşu kuruşuna hesaplı maaşlar...
Emekliler Temmuz ayına yaklaşırken çifte beklenti içinde. Hem Kurban Bayramı ikramiyesini hem de yılın ikinci maaş zammını alacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, gözlerini açıklanacak enflasyon verilerine çevirdi. Yıla yüzde 15,75 zamla başlayan emekliler, Temmuz ayında maaşlarında ne kadar artış olacağını öğrenmek için geri sayıma geçti. Ek zam ihtimali de gündemde.
TEMMUZ ZAMMI NETLEŞİYOR: SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 18,09 ARTIŞ MASADA! İŞTE YENİ MAAŞLAR
Temmuz ayı yaklaşırken emekliler gözlerini zam oranına çevirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ikinci zammı için hesaplamalar netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dört aylık verileri ve Merkez Bankası’nın piyasa tahminleri, Temmuz'da yüzde 18,09'luk bir maaş artışına işaret ediyor.
Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 13,36 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Mayıs’ta enflasyon yüzde 2,36, Haziran’da ise yüzde 1,77 seviyelerinde olacak. Bu tahminler doğrultusunda yılın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 18,09'a ulaşacak. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına aynı oranda zam yapılacağı anlamına geliyor.
Mevcut taban aylık 14 bin 469 lira düzeyindeyken, bu rakamın artırılıp artırılmayacağı ise önümüzdeki haftalarda netleşecek. Refah payı ya da ek iyileştirme beklentileri de hükümetin gündeminde bulunuyor.
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Temmuz Zamlı Maaşları (Yüzde 18,09 Artışla)
MEVCUT: 14.500 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 17.123,05
MEVCUT: 14.600 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 17.241,14
MEVCUT: 14.700 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 17.359,23
MEVCUT: 14.800 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 17.477,32
MEVCUT: 14.900 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 17.595,41
MEVCUT: 15.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 17.713,50
MEVCUT: 15.500 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 18.303,95
MEVCUT: 16.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 18.894,40
MEVCUT: 16.500 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 19.484,85
MEVCUT: 17.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 20.075,30
MEVCUT: 17.500 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 20.665,75
MEVCUT: 18.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 21.256,20
MEVCUT: 19.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 22.437,10
MEVCUT: 20.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 23.618,00
MEVCUT: 21.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 24.798,90
MEVCUT: 22.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 25.979,80
MEVCUT: 23.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 27.160,70
MEVCUT: 24.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 28.341,60
MEVCUT: 25.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 29.522,50
MEVCUT: 26.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 30.703,40
MEVCUT: 27.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 31.884,30
MEVCUT: 28.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 33.065,20
MEVCUT: 29.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 34.246,10
MEVCUT: 30.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 35.427,00
MEVCUT: 31.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 36.607,90
MEVCUT: 32.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 37.788,80
MEVCUT: 33.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 38.969,70
MEVCUT: 34.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 40.150,60
MEVCUT: 35.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 41.331,50
MEVCUT: 36.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 42.512,40
MEVCUT: 37.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 43.693,30
MEVCUT: 38.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 44.874,20
MEVCUT: 39.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 46.055,10
MEVCUT: 40.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 47.236,00
MEVCUT: 41.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 48.416,90
MEVCUT: 42.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 49.597,80
MEVCUT: 43.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 50.778,70
MEVCUT: 44.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 51.959,60
MEVCUT: 45.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 53.140,50
MEVCUT: 46.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 54.321,40
MEVCUT: 47.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 55.502,30
MEVCUT: 48.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 56.683,20
MEVCUT: 49.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 57.864,10
MEVCUT: 50.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 59.045,00