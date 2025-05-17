Emekli zam tahmini yeniden değişti: YENİ İPUCUNU PAYLAŞTI: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Emekliler Temmuz ayına yaklaşırken çifte beklenti içinde. Hem Kurban Bayramı ikramiyesini hem de yılın ikinci maaş zammını alacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, gözlerini açıklanacak enflasyon verilerine çevirdi. Yıla yüzde 15,75 zamla başlayan emekliler, Temmuz ayında maaşlarında ne kadar artış olacağını öğrenmek için geri sayıma geçti. Ek zam ihtimali de gündemde.