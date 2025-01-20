Emekli zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı'na tahsis numarasına göre yatacak! 12.500, 14.469 TL maaş alanlar....

Taban Maaş Artışı Gerçekleşti

Ocak ayı enflasyonu ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 15.75 oranındaki maaş artışı, emeklilerin gelirlerinde önemli bir yükselişe neden oldu. Emekli Sandığı emeklileri ise yüzde 11.54 oranında bir artış elde etti. Bu zamlar, 17 Ocak’tan itibaren emekli hesaplarına yatırılmaya başlandı.