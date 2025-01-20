Emekli zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı'na tahsis numarasına göre yatacak! 12.500, 14.469 TL maaş alanlar....

Zamlı emekli maaşı ödemeleri başladı. Memur emeklisi ay başında zamlı maaşını alırken, SSK emeklilerinin ödemeleri ise yeni başladı. Bağ-Kur emeklileri ise birkaç gün içinde yeni maaşlarını almaya başlayacak. Maaş artışlarının yanı sıra, emeklilerin banka promosyonu ve bayram ikramiyesi tutarlarında da artış yaşanacak. Emekliler, ödeme takvimine dair meraklarını gideriyor. İşte, zamlı maaş ödemeleri ve ek ödemelerin yapılacağı tarihler...
Milyonlarca emekli için 2025 yılı ödeme takvimi netleşmeye başladı. Bu ay emekliler, enflasyon artışıyla birlikte zamlı maaşlarını almaya başlarken, Nisan ayında bayram ikramiyeleri ödenecek. Temmuz ayında ise bir başka maaş artışı yapılacak. Ayrıca, artan maaşlarla birlikte emeklilerin banka promosyonları da yükseldi. Emekliler, bu düzenlemelerle birlikte gelirlerinde önemli bir artış bekliyor.
Taban Maaş Artışı Gerçekleşti
Ocak ayı enflasyonu ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 15.75 oranındaki maaş artışı, emeklilerin gelirlerinde önemli bir yükselişe neden oldu. Emekli Sandığı emeklileri ise yüzde 11.54 oranında bir artış elde etti. Bu zamlar, 17 Ocak’tan itibaren emekli hesaplarına yatırılmaya başlandı.
Ancak, alınan karar ile en düşük emekli maaşı da 12.500 TL’den 14.469 TL’ye çıkarıldı. Bu değişiklikle, maaşları bu tutarın altında kalan emeklilere seyyanen ödeme yapılacak.
Fark Ödemeleri Ay Başında Yapılacak
Yeni düzenleme ile yapılan taban maaş artışı, yasal bir düzenlemeye dayanıyor. Hazırlanan yasa taslağı ile maaşlar yüzde 15.75 oranında artırılarak 14.469 TL'ye yükseltildi. Bu tasarı, komisyondan geçerken, genel kurulda da oylanarak Resmi Gazete’de yayımlanması gerekecek.
Bu süreç tamamlandıktan sonra, maaşı 14.469 TL'ye tamamlanacak olan emeklilere seyyanen ödeme yapılacak. Fark ödemelerinin ise Şubat başında hesaplara yatırılması bekleniyor.
İlk Bayram İkramiyesi Mart’ta
Emeklilerin 2025 yılında alacağı ilk bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı öncesinde Mart ayında yapılacak. 24-28 Mart tarihlerinde ödenecek olan ilk ikramiyenin miktarının, geçtiğimiz yıl 3.000 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl, enflasyon oranına bağlı olarak ikramiyenin 3.500 TL ile 4.000 TL arasında olması bekleniyor. İkinci ikramiye ise 2-5 Haziran tarihlerinde, Kurban Bayramı öncesinde ödenecek.
Promosyon Miktarlarında Yükselme Bekleniyor
Maaş artışları ile birlikte bankaların emeklilere ödeyeceği promosyon miktarları da artacak. Emekliler, maaşlarının yükselmesi ile daha yüksek promosyon alacak. Ayrıca, önceki yıllarda promosyon almış olan emekliler, yeni promosyon sözleşmesi yapmak için başvuru yapabilecekler. Emekli maaşlarındaki değişiklik nedeniyle, bankalar daha yüksek promosyon ödemeleri gerçekleştirecek.
Emekli Ödeme Takvimi
2025 yılı emekli maaş ödemeleri ve bayram ikramiyeleri için belirlenen takvim şu şekilde:
Ocak Ayı
1-5 Ocak: Memur emeklilerine maaş ödemesi ve zam farkı
17-26 Ocak: SSK emeklilerine zamlı maaş ödemesi
25-28 Ocak: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemesi
İlk Bayram İkramiyesi
30 Mart - 1 Nisan: Ramazan Bayramı
24-28 Mart: İlk bayram ikramiyesi ödemesi
Haziran Ayı
6-9 Haziran: Kurban Bayramı
2-5 Haziran: Kurban Bayramı ikramiyesi ödemesi
Temmuz Ayı
1-5 Temmuz: Memur emeklilerine maaş ödemesi ve zam farkı
3 Temmuz: Zam oranı belli olacak
15 Temmuz: Memurlara zamlı maaş ödemesi
17-26 Temmuz: SSK emeklilerine zamlı maaş ödemesi
25-28 Temmuz: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemesi