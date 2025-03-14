EMEKLİLİK HABERLERİ SON DAKİKA! Yaşlı bakım sigortası geliyor! Yeni model son aşamada...

Türkiye’de yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte, bakım ihtiyacını karşılamak için "Uzun Süreli Bakım Sigortası" modeli devreye alınıyor. Bireyler, kendileri veya aile üyeleri için sigorta yaptırarak, yaşlılık döneminde ortaya çıkabilecek evde bakım veya bakımevi hizmetleri masraflarını karşılayabilecek. BES’e benzer yapıda olacak bu sistemde, devlet mali katkı sunarak bireylere destek sağlayacak. Yeni modelin detayları ilerleyen süreçte netleşecek.