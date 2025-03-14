EMEKLİLİK HABERLERİ SON DAKİKA! Yaşlı bakım sigortası geliyor! Yeni model son aşamada...

Türkiye’de yaşlı nüfus son beş yılda %20,7 artarak 9,1 milyonu geçti. Yaşlı bireylerin bakım ihtiyaçlarını güvence altına almak amacıyla "Uzun Süreli Bakım Sigortası" modeli hayata geçiriliyor. BES’e benzer bir yapıya sahip olacak bu sistemde, devlet mali katkı sağlayarak bireylere destek sunacak. Yeni modelin detayları önümüzdeki dönemde netleşecek.
Türkiye’de yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte, bakım ihtiyacını karşılamak için "Uzun Süreli Bakım Sigortası" modeli devreye alınıyor. Bireyler, kendileri veya aile üyeleri için sigorta yaptırarak, yaşlılık döneminde ortaya çıkabilecek evde bakım veya bakımevi hizmetleri masraflarını karşılayabilecek. BES’e benzer yapıda olacak bu sistemde, devlet mali katkı sunarak bireylere destek sağlayacak. Yeni modelin detayları ilerleyen süreçte netleşecek.
Yeni Sistem Yakında Hayata Geçiyor
Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, TBMM'de yaptığı açıklamada bu sistemin kısa sürede uygulanmaya başlanacağını duyurdu.
Yaşlı nüfus oranının toplam nüfusun %10’unu aşması, bakım sigortasının önemini artırıyor.
Almanya ve Japonya'da Uzun Süredir Uygulanıyor
Almanya ve Japonya gibi ülkelerde benzeri sigorta sistemleri yıllardır yürürlükte.
Almanya, 1993’te %0,5 prim oranı ile başladığı uzun süreli bakım sigortasını bugün %3,5 seviyesine çıkardı.
Buna rağmen, Almanya bile artan yaşlı bakım giderleri nedeniyle finansal zorluklar yaşıyor. Uzmanlar, Türkiye’de de yaşlı bakım sigortasının acilen devreye alınması gerektiğini vurguluyor.
Devlet destekli bu modelin, yaşlı bireylerin refahını artırarak bakım yükünü hafifletmesi bekleniyor.