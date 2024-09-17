Emeklilik için gün sayanlar dikkat! BAĞKUR PRİM BORCU SORGULAMA EKRANI 2024: Prim borcu nereden, nasıl öğrenilir?

Bağ-Kur (4B) prim borcu ve prim tutarları, özellikle emekliliği yaklaşan vatandaşlar için önemli bir gündem maddesi haline gelmiş durumda. 4B kapsamında çalışanlar, primlerini düzenli olarak ödemek zorundadırlar ve prim borcu oluşması halinde emeklilik işlemleri de etkilenebilmektedir. İşte Bağ-Kur prim borcu sorgulama ve en düşük Bağ-Kur prim tutarlarıyla ilgili önemli detaylar

1 / 6 2024 yılında Bağ-Kur (4B) prim tutarları, asgari ücrete yapılan zamla birlikte yeniden güncellenmiştir. Sosyal güvenlik primleri, asgari ücret üzerinden hesaplanarak her yılın başında değişir. 4B Bağ-Kur kapsamında prim ödeyenler, bu tutarları bilmek ve düzenli olarak ödemek zorundadırlar. İşte 2024 Bağ-Kur primleri ve prim borcu sorgulama ile ilgili detaylar

2 / 6 4B BAĞKUR PRİMİ NE KADAR 2024? Asgari ücret 2024 tutarı, pek çok kalemde hesaplamaları etkiliyor. Bağkur prim ödemeleri de her sene asgari ücretle beraber güncelleniyor. Buna göre Bağ-Kur primleri asgari ücrete gelen zammın ardından en düşük 6901 lira oldu.

3 / 6 BAĞKUR PRİM BORCU SORGULAMA 4B Bağkur prim borcu sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

4 / 6 Bunun için e-Devlet girişi yapıldıktan sonra arama kısmına '4B Borç Durumu' yazıldıktan sonra gelen seçeneklerden ilgili kısma gidilir.

5 / 6 Açılan sayfadan Bağkur prim borç durumu görüntülenebiliyor.