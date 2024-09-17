EMEKLİLİK PRİM ŞARTI DEĞİŞİYOR: Yaş prim gün sayısı ile maaşlar yenilenecek! 2000-2008 arası sonrası torba yasa ile...

Sosyal güvenlikte yeni reformlar için harekete geçilirken, emeklilik sistemi de kapsamlı bir şekilde yeniden ele alınacak. Bu reformlar, emeklilik maaşı hesaplama yöntemleri dahil olmak üzere bir dizi düzenlemeyi içerecek. Yeni modelin nasıl şekilleneceği ve bu düzenlemelerin ne zaman hayata geçirileceği ise merak konusu. Henüz resmi detaylar tam olarak netleşmemiş olsa da, bazı ipuçları ortaya çıkmış durumda.