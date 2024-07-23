"Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 4A, 4B, 4C emekli maaşı zam farkı bu ay yatacak mı sorusu, emekli vatandaşların gündeminde yer alıyor. SGK emekli maaşı zammında net tablo, TÜİK enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşti. Milyonlarca emeklinin alacağı zam oranı da böylece kesinlik kazandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Haziran ayında enflasyon yıllık yüzde 71,60, aylık ise yüzde 1,64 olarak gerçekleşti. Bu veriler ışığında, 2024 yılının ikinci yarısında geçerli olacak emekli maaş zammı oranı belirlendi. Ayrıca, Meclis'te yapılan düzenleme ile 10 bin TL olan en düşük emekli aylığı da 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Peki emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

1 / 11 "Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Haziran ayında enflasyon aylık yüzde 1.64, yıllık ise yüzde 71.60 olarak gerçekleşti. Zam tablosunun netleşmesiyle birlikte SGK (4A, 4B, 4C), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş zam oranları da kesinleşti. Ayrıca yapılan düzenleme ile 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükseltildi. Ek zammın ardından, 4A, 4B, 4C emekli maaşı farkı ödeme takvimi araştırmaları hız kazandı. Peki, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşı farkı ne zaman yatacak? İşte son açıklamalar...

2 / 11 SGK MEMUR EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ İÇİN TARİH VERDİ Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihiyle ilgili olarak SGK'dan açıklama geldi. Buna göre; Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Temmuz dönemi zam farkları 26 Temmuz'da ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar TL olacak.

3 / 11 SSK, BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK? Yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 12.500 liraya çıkarıldı. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından zamlı emekli maaşı da hesaplara yatırılmaya başlanacak.

4 / 11 EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 12.500 LİRA OLDU En düşük emekli aylığı yapılan düzenleme ile 12.500 liraya yükseldi.

5 / 11 4A,4B,4C EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ VE TARİHİ Bağ-Kur, SSK tek bir kurum çatısı altında toplanmasına rağmen ödeme günleri, bağlı olunan kuruma göre değişiyor. Bağkur ve SSK emeklileri için ödeme gününün belirlenmesinde emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi dikkate alınıyor.

6 / 11 SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

7 / 11 TAHSİS NUMARASINA GÖRE SSK-4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ SSK emeklileri, tahsis numaralarının son hanesine göre maaş alıyor. Son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde ve 1 olanlar ise her ayın 21'inde maaş almaya hak kazanıyor.

8 / 11 Emeklilik tahsis numarasının son hanesi 8 olanlar ayın 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde ve 0 olanlar ise her ayın 26'sında maaş ödemelerini alıyorlar.

9 / 11 BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.

10 / 11 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.