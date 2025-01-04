EMEKLİNİN OCAK ZAM ORANI NETLEŞTİ: Yüzde 15,75 zam + yüzde 4 ek ödeme! Emekli taban maaş artış oranı ise...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2025 zam oranı %15,75 olarak belirlendi. Bu zam, kök maaşlara uygulanacak ve ardından %4 ek ödeme maaşlara eklenecek. Emekli maaşlarına eklenen %4 ödeme, kök maaşa yapılan zam sonrası hesaplanıyor. Bu ödeme, maaşlarla birlikte otomatik olarak yatırılıyor. Ocak 2025 zammı yansıtılmış maaşlar, emekli hesaplarına düzenli ödeme tarihleri doğrultusunda aktarılacak. İşte detaylı hesaplama tablosu...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık 2024 enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı kesinleşti. Emekli maaşlarına %15,75 oranında zam yapılacak. Bu artış kök maaşlara yansıtılacak, ardından %4 oranında ek ödeme eklenecek.
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİYE ZAM ORANI YÜZDE 15,75 OLDU
SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zammı her yıl Ocak ve Temmuz ayında belli oluyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, son 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, emekli memurun maaş artışı enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile belirleniyor.
Bununla beraber TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası emekli zammı kesinleşti. 6 aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 olurken, enflasyon farkı ve yüzde 6'lık toplu sözleşme ile hesaplanan memur zammı da yüzde 11,54 oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DÜZENLEME GELİYOR
4A, 4B ve 4C statüsündeki emekliler için zam oran belirlendi. 4A ve 4B statüstündeki emekliler yüzde 15,75 zam alırken, 4C statüsündeki emekliler yüzde 11,54 olarak açıklandı. Bunun yanı sıra, şu anda 11 bin TL civarında olan kök maaşa sahip emeklilerin maaşlarında herhangi bir kesinti yaşanmaması amacıyla, en düşük emekli maaşı için de bir düzenleme yapılacak.
EMEKLİYE ZAM TAKVİMİ
6 aylık enflasyon oranları kesinleşti ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin kök maaş zammı belirlendi. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, enflasyon farkı ile birlikte yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı dikkate alınarak hesaplandı.
Bundan sonra bütçe çalışması sonrası en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemenin Meclis onayına sunulması takip edecek. Bu düzenleme nedeniyle oluşacak maaş farkları ilk maaş dönemine yetişmesde hak kaybı yaşanmayacak. Maaş farkı, Şubat ayının ilk haftasında hesaplara yatırılacak.
Ocak ayında yapılacak emekli maaşı zammı, 2025'in ilk 6 ayında geçerli olacak oranları belirledi. Bundan sonra en düşük emekli maaşı için bir düzenleme yapılması gündeme gelecek. Şu an için en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlenmiş durumda. Kök maaşı 11 bin TL civarında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammı sonrasında 12 bin 500 TL almaya devam edecek.
Yaklaık 1,7 milyon emeklinin kök maaşlarında artış olsa da maaşların net tutarında bir değişiklik olmayacak. Bu nedenle, en düşük emekli maaşının artırılması için bir düzenleme yapılması bekleniyor.
Önceki iki dönemde en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL artışla 12 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. 6 aylık enflasyon artışı göz önüne alındığında ve önceki dönemdeki uygulamalar dikkate alındığında en düşük emekli maaşının 15 bin TL'ye çıkarılması en güçlü seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Meclis'in onayı gerekiyor.
OCAK 2025 EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANACAK?
Öncelikle, 6 aylık enflasyon zammı belirleniyor ve bu oran doğrudan emeklinin kök maaşına uygulanıyor. Ardından, maaşa yüzde 4 ilave ek ödeme ekleniyor. Son olarak, bu maaş miktarı en düşük emekli maaşının altında kalırsa, Hazine desteği devreye giriyor. Örnek verirsek, kök maaşı 11.500 TL olan bir emeklinin maaşı yüzde 4 ek ödeme ile 11.960 TL'ye çıkıyor.
Ancak, en düşük emekli maaşı 12.500 TL olduğundan, Hazine desteği ile maaş bu rakama tamamlanıyor ve 540 TL Hazine desteği ödeniyor. Eğer düşük emekli maaşı Ocak ayında 15.000 TL olarak belirlenirse; emeklinin kök maaşı önce yüzde 15,75 zam ile 13.311 TL'ye, ardından yüzde 4 ek ödeme ile 13.844 TL'ye yükselecek. Bu rakam da Hazine desteği ile 15.000 TL'ye tamamlanacak ve emekliye 1.056 TL Hazine desteği ödenmiş olacak.
SSK VEYA BAĞ-KUR'LUYUM, OCAK 2025'TE NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?
İşte örnek yüzde 15,75 zam ve yüzde 4 ek ödemeyle emekli maaşı hesaplama tablosu:
11.000 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 12.273 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 12.764 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 15.000 TL olacak.
11.500 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 13.331 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 13.844 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 15.000 TL olacak.
12.000 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 13.889 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 14.425 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 15.000 TL olacak.
12.500 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 13.947 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 14.505 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 15.065 TL olacak.
13.000 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 14.505 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 15.085 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 15.605 TL olacak.
13.500 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 15.063 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 15.666 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 16.245 TL olacak.
14.000 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 15.621 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 16.246 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 16.826 TL olacak.
14.500 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 16.178 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 16.826 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 16.826 TL olacak.
15.000 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 16.736 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 17.406 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 17.406 TL olacak.
15.500 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 17.294 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 17.986 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 18.566 TL olacak.
16.000 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 17.852 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 18.566 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 18.566 TL olacak.
16.500 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 18.410 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 19.146 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 19.146 TL olacak.
17.000 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 18.968 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 19.726 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 19.726 TL olacak.
17.500 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 19.526 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 20.307 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 20.307 TL olacak.
18.000 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 20.084 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 20.887 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 20.887 TL olacak.
18.500 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 20.641 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 21.467 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 21.467 TL olacak.
19.000 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 21.199 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 22.047 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 22.047 TL olacak.
19.500 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 21.757 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 22.627 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 22.627 TL olacak.
20.000 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 22.315 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 23.208 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 23.208 TL olacak.
20.500 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 22.873 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 23.788 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 23.788 TL olacak.
21.000 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 23.431 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 24.368 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 24.368 TL olacak.
21.500 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 23.989 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 24.949 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 24.949 TL olacak.
22.000 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 24.546 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 25.528 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 25.528 TL olacak.
22.500 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 25.104 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 26.109 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 26.109 TL olacak.
23.000 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 25.662 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 26.689 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 26.689 TL olacak.
23.500 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 26.220 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 27.269 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 27.269 TL olacak.
24.000 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 26.778 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 27.849 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 27.849 TL olacak.
24.500 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 27.336 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 28.429 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 28.429 TL olacak.