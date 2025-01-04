EMEKLİNİN OCAK ZAM ORANI NETLEŞTİ: Yüzde 15,75 zam + yüzde 4 ek ödeme! Emekli taban maaş artış oranı ise...

24.000 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 26.778 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 27.849 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 27.849 TL olacak.

24.500 TL kök maaşı olan bir emekli %15,75 zam sonrası maaşı 27.336 TL olacak. %4 ek ödeme ile toplam maaşı 28.429 TL’ye ulaşacak ve hesaba yatacak tutar 28.429 TL olacak.