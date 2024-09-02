Emeklinin Ocak zammı 3 ankette hesaplandı! Ocak ayında SSK ve Bağkur'luya yeni maaş hesabı: 12.500, 13.450, 14.200 TL maaş alanlar...

2024 yılı içerisinde kök aylıklarına toplam yüzde 86.16 oranında zam yansıtılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, şimdiden 2025 yılında yapılacak zamları merakla beklemeye başladı. 2025'in Ocak ayında maaşlara, 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Şu ana kadar bu dönemin enflasyon verilerinden yalnızca Temmuz ayı açıklandı ve yüzde 3.23 olarak kaydedildi. Ağustos ayı enflasyonu ise yarın açıklanacak ve bu veri, zam oranlarına dair daha fazla ipucu sunacak. Temmuz ayından itibaren gelen enflasyon verileri, yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun ne kadar olacağını ve dolayısıyla 2025'in Ocak ayında emeklilere yapılacak zammın oranını belirleyecek.