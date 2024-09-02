Emeklinin Ocak zammı 3 ankette hesaplandı! Ocak ayında SSK ve Bağkur'luya yeni maaş hesabı: 12.500, 13.450, 14.200 TL maaş alanlar...

2025 yılının Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılacak maaş zammı, 2024'ün ikinci yarısında Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre belirlenecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tahminlerine göre, zam oranının yüzde 10,64 ile 13,84 arasında olması bekleniyor. Ancak bu tahminlerin ötesinde, yapılan anketler de Ocak ayının hakkında ipuçları sunuyor. 4 farklı ankete göre, Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 14,52 ile 19,77 arasında olabileceği öngörülüyor.
2024 yılı içerisinde kök aylıklarına toplam yüzde 86.16 oranında zam yansıtılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, şimdiden 2025 yılında yapılacak zamları merakla beklemeye başladı. 2025'in Ocak ayında maaşlara, 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Şu ana kadar bu dönemin enflasyon verilerinden yalnızca Temmuz ayı açıklandı ve yüzde 3.23 olarak kaydedildi. Ağustos ayı enflasyonu ise yarın açıklanacak ve bu veri, zam oranlarına dair daha fazla ipucu sunacak. Temmuz ayından itibaren gelen enflasyon verileri, yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun ne kadar olacağını ve dolayısıyla 2025'in Ocak ayında emeklilere yapılacak zammın oranını belirleyecek.
Merkez Bankası ve ekonomistlerin beklentileri, 2024 yılı emeklilik zam oranları için ipuçları veriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki getiri oranı, yılın ikinci yarısındaki enflasyona göre belirlenecek. İşte yapılan üç farklı ankete göre oluşan tahminler:
Anket 1: Merkez Bankası'nın Ağustos ayı Piyasası Katılımcıları Anketi'nde, 2024 yılı sonuç enflasyon tahmini yüzde 43,31 olarak açıklandı. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında yüzde 14,89 oranında alacak.
Anket 2: Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle yapılan ankette, 2024 yılı sonuç enflasyon oranı ortalaması yüzde 49,39 olarak belirlendi. Bu senaryoya göre emekli zam oranı yüzde 19,77 olarak gerçekleşebilir.
Anket 3: AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, 2024 sonu enflasyon portföyünü yüzde 42,84 olarak tahmin ediyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 14,52 seviyesinde olacak.
İŞTE ÖRNEK MAAŞLAR...
Mevcut Maaş: 12,500 TL
%14.60 zamlı: 14,325 TL
%19.77 zamlı: 14,971.25 TL
Mevcut Maaş: 12,600 TL
%14.60 zamlı: 14,439.60 TL
%19.77 zamlı: 15,091.02 TL
Mevcut Maaş: 12,700 TL
%14.60 zamlı: 14,554.20 TL
%19.77 zamlı: 15,210.79 TL
Mevcut Maaş: 12,800 TL
%14.60 zamlı: 14,668.80 TL
%19.77 zamlı: 15,330.56 TL
Mevcut Maaş: 12,900 TL
%14.60 zamlı: 14,783.40 TL
%19.77 zamlı: 15,450.33 TL
Mevcut Maaş: 13,000 TL
%14.60 zamlı: 14,898.00 TL
%19.77 zamlı: 15,570.10 TL
Mevcut Maaş: 13,100 TL
%14.60 zamlı: 15,012.60 TL
%19.77 zamlı: 15,689.87 TL
Mevcut Maaş: 13,200 TL
%14.60 zamlı: 15,127.20 TL
%19.77 zamlı: 15,809.64 TL
Mevcut Maaş: 13,400 TL
%14.60 zamlı: 15,356.40 TL
%19.77 zamlı: 16,049.18 TL
Mevcut Maaş: 13,500 TL
%14.60 zamlı: 15,471.00 TL
%19.77 zamlı: 16,168.95 TL
Mevcut Maaş: 13,600 TL
%14.60 zamlı: 15,585.60 TL
%19.77 zamlı: 16,288.72 TL
Mevcut Maaş: 13,700 TL
%14.60 zamlı: 15,700.20 TL
%19.77 zamlı: 16,408.49 TL
Mevcut Maaş: 13,800 TL
%14.60 zamlı: 15,814.80 TL
%19.77 zamlı: 16,528.26 TL
Mevcut Maaş: 13,900 TL
%14.60 zamlı: 15,929.40 TL
%19.77 zamlı: 16,648.03 TL
Mevcut Maaş: 14,000 TL
%14.60 zamlı: 16,044.00 TL
%19.77 zamlı: 16,767.80 TL
Mevcut Maaş: 14,100 TL
%14.60 zamlı: 16,158.60 TL
%19.77 zamlı: 16,887.57 TL
Mevcut Maaş: 14,200 TL
%14.60 zamlı: 16,273.20 TL
%19.77 zamlı: 17,007.34 TL
Mevcut Maaş: 14,300 TL
%14.60 zamlı: 16,387.80 TL
%19.77 zamlı: 17,127.11 TL
Mevcut Maaş: 14,400 TL
%14.60 zamlı: 16,502.40 TL
%19.77 zamlı: 17,246.88 TL
Mevcut Maaş: 14,500 TL
%14.60 zamlı: 16,617.00 TL
%19.77 zamlı: 17,366.65 TL
Mevcut Maaş: 14,600 TL
%14.60 zamlı: 16,731.60 TL
%19.77 zamlı: 17,486.42 TL
Mevcut Maaş: 14,700 TL
%14.60 zamlı: 16,846.20 TL
%19.77 zamlı: 17,606.19 TL
Mevcut Maaş: 14,800 TL
%14.60 zamlı: 16,960.80 TL
%19.77 zamlı: 17,725.96 TL
Mevcut Maaş: 14,900 TL
%14.60 zamlı: 17,075.40 TL
%19.77 zamlı: 17,845.73 TL
Mevcut Maaş: 15,000 TL
%14.60 zamlı: 17,190.00 TL
%19.77 zamlı: 17,965.50 TL
Mevcut Maaş: 15,500 TL
%14.60 zamlı: 17,763.00 TL
%19.77 zamlı: 18,564.35 TL
Mevcut Maaş: 16,000 TL
%14.60 zamlı: 18,336.00 TL
%19.77 zamlı: 19,163.20 TL
Mevcut Maaş: 16,500 TL
%14.60 zamlı: 18,909.00 TL
%19.77 zamlı: 19,762.05 TL
Mevcut Maaş: 17,000 TL
%14.60 zamlı: 19,482.00 TL
%19.77 zamlı: 20,360.90 TL
Mevcut Maaş: 17,500 TL
%14.60 zamlı: 20,055.00 TL
%19.77 zamlı: 20,959.75 TL
Mevcut Maaş: 18,000 TL
%14.60 zamlı: 20,628.00 TL
%19.77 zamlı: 21,558.60 TL
Mevcut Maaş: 19,000 TL
%14.60 zamlı: 21,774.00 TL
%19.77 zamlı: 22,756.30 TL
Mevcut Maaş: 20,000 TL
%14.60 zamlı: 22,920.00 TL
%19.77 zamlı: 23,954.00 TL
Mevcut Maaş: 21,000 TL
%14.60 zamlı: 24,066.00 TL
%19.77 zamlı: 25,151.70 TL
Mevcut Maaş: 22,000 TL
%14.60 zamlı: 25,212.00 TL
%19.77 zamlı: 26,349.40 TL
Mevcut Maaş: 23,000 TL
%14.60 zamlı: 26,358.00 TL
%19.77 zamlı: 27,547.10 TL
Mevcut Maaş: 24,000 TL
%14.60 zamlı: 27,504.00 TL
%19.77 zamlı: 28,744.80 TL
Mevcut Maaş: 25,000 TL
%14.60 zamlı: 28,650.00 TL
%19.77 zamlı: 29,942.50 TL
Mevcut Maaş: 26,000 TL
%14.60 zamlı: 29,796.00 TL
%19.77 zamlı: 31,140.20 TL
Mevcut Maaş: 27,000 TL
%14.60 zamlı: 30,942.00 TL
%19.77 zamlı: 32,337.90 TL
Mevcut Maaş: 28,000 TL
%14.60 zamlı: 32,088.00 TL
%19.77 zamlı: 33,535.60 TL
Mevcut Maaş: 29,000 TL
%14.60 zamlı: 33,234.00 TL
%19.77 zamlı: 34,733.30 TL
Mevcut Maaş: 30,000 TL
%14.60 zamlı: 34,380.00 TL
%19.77 zamlı: 35,931.00 TL
Mevcut Maaş: 35,000 TL
%14.60 zamlı: 40,110.00 TL
%19.77 zamlı: 41,923.50 TL
Mevcut Maaş: 40,000 TL
%14.60 zamlı: 45,840.00 TL
%19.77 zamlı: 47,916.00 TL
Mevcut Maaş: 45,000 TL
%14.60 zamlı: 51,570.00 TL
%19.77 zamlı: 53,908.50 TL
Mevcut Maaş: 50,000 TL
%14.60 zamlı: 57,300.00 TL
%19.77 zamlı: 59,901.00 TL
Mevcut Maaş: 55,000 TL
%14.60 zamlı: 63,030.00 TL
%19.77 zamlı: 65,893.50 TL
Mevcut Maaş: 60,000 TL
%14.60 zamlı: 68,760.00 TL
%19.77 zamlı: 71,886.00 TL