Emekliye 1.469 TL fark tablosu şekillendi! SSK Bağ-Kur 4C'li 14.469 TL taban maaş alanlar...

Bu hafta, milyonlarca emeklinin merakla beklediği önemli bir gelişme yaşanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesini içeren düzenlemeyi görüşmeye hazırlanıyor. Düzenleme, yaklaşık 3.8 milyon emekli, dul ve yetimi kapsıyor. Kararın onaylanması durumunda, özellikle düşük maaş alan emekliler için önemli bir gelir artışı sağlanacak. TBMM’deki görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 15.75 oranında zam yapıldı. Bu düzenleme kapsamında, ek ödeme dahil kök maaşı 12 bin 500 TL'nin altında olan emeklilere 12 bin 500 TL ödeme yapılırken, maaşı bu tutarın üzerinde olanlara ise artış oranı yansıtıldı. Ancak, yeni taban aylık düzenlemesi henüz yasalaşmadı. Söz konusu düzenlemenin 28 Ocak’ta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, emeklilere yapılacak fark ödemeleri de netleşecek.
TBMM Genel Kurulu'nda Emekli Maaşı Düzenlemesi Ele Alınacak
28 Ocak'ta Türkiye Adalet Kanunu Teklifi'nin görüşmeleriyle birlikte emekli maaşlarına ilişkin düzenlemenin de TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor. Düzenleme kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Fark Ödemeleri Şubat Ayında Başlıyor
Yeni düzenlemenin yasalaşması durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak fark ödemelerinin Şubat ayında hesaplara yatırılması planlanıyor. Örneğin, 12 bin 500 TL maaş alan bir emekliye 1.969 TL, 13 bin TL maaş alan bir emekliye ise 1.469 TL fark ödemesi yapılacak.
Dul ve Yetim Maaşlarında Artış
Düzenleme, dul ve yetim maaşlarını da kapsıyor. Yüzde 75 ölüm aylığı oranı için maaşlar 9 bin 375 TL'den 10 bin 851 TL'ye yükselirken, yüzde 50 oranında maaşlar 6 bin 250 TL'den 7 bin 234 TL'ye çıkacak. Yüzde 25 ölüm aylığı oranı için ise maaşlar 3 bin 125 TL'den 3 bin 617 TL'ye artacak.
Yeni Taban Maaşlar ve Ödeme Detayları
Yeni düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkarılacak. Ayrıca, dul ve yetim aylığı alanlar da yeni taban maaşlarına göre fark ödemesi alacak.
İŞTE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN 2025 OCAK AYLIKLARI
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MEVCUT: 12.500,00
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.469
MEVCUT: 12.600,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.584,50
MEVCUT: 12.700,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.700,25
MEVCUT: 12.800,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.816,00
MEVCUT: 12.900,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.931,75
MEVCUT: 13.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.047,50
MEVCUT: 13.100,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.163,25
MEVCUT: 13.200,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.279,00
MEVCUT: 13.400,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.510,50
MEVCUT: 13.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.626,25
MEVCUT: 13.600,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.742,00
MEVCUT: 13.700,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.857,75
MEVCUT: 13.800,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.973,50
MEVCUT: 13.900,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.089,25
MEVCUT: 14.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.205,00
MEVCUT: 14.100,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.320,75
MEVCUT: 14.200,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.436,50
MEVCUT: 14.300,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.552,25
MEVCUT: 14.400,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.668,00
MEVCUT: 14.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.783,75
MEVCUT: 14.600,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.899,50
MEVCUT: 14.700,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.015,25
MEVCUT: 14.800,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.131,00
MEVCUT: 14.900,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.246,75
MEVCUT: 15.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.362,50
MEVCUT: 15.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.941,25
MEVCUT: 16.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 18.520,00
MEVCUT: 16.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 19.098,75
MEVCUT: 17.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 19.677,50
MEVCUT: 17.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 20.256,25
MEVCUT: 18.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 20.835,00
MEVCUT: 19.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 21.992,50
MEVCUT: 20.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 23.150,00