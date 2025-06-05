Emekliye 2 düzenleme maaşları değiştirecek: SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı ile 14 bin 449 TL...

Teknik olarak kök maaşları artsa da, hesabına yatan miktarda bir değişiklik olmayacak. Bu nedenle, en düşük emekli maaşı için bir düzenleme yapılması bekleniyor. 6 aylık enflasyon artışı göz önünde bulundurulduğunda en düşük emekli maaşının 16 bin 947 TL düzeyine yükseltilmesi en güçlü formül olarak öne çıkıyor. Ancak bu düzenleme için Meclis'in onayı gerekecek.