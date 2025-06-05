Emekliye 2 düzenleme maaşları değiştirecek: SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı ile 14 bin 449 TL...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayı kritik bir dönüm noktası olacak. Kök maaşlara yapılacak zam oranı, 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte netleşecek. Şu ana kadar 5 aylık oran yüzde 15,09 olarak açıklanırken, gözler haziran ayı verisine çevrildi. Ayrıca en düşük emekli maaşı için de yeni bir düzenleme masada. İşte tüm senaryolar...
Temmuz ayında emeklileri iki kritik düzenleme bekliyor: Kök maaşlara yapılacak enflasyon zammı ve en düşük emekli maaşı artışı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,09 olarak kesinleşti. Nihai zam oranı ise haziran ayı enflasyon verisinin ardından netleşecek. Peki, emekli maaşları ne kadar artacak?
ÖNCE KÖK MAAŞ ZAMMI BELLİ OLACAK
16 milyon emeklinin geliri temmuz zammı ile artacak. Emekli maaşı zammı ile önce kök maaşlar artacak ardından taban aylık düzenlemesi yapılacak. 14 bin 449 TL olarak uygulanan SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı yeniden artacak.
SIFIR ZAM OLMAMASI İÇİN TABAN AYLIK YENİDEN BELİRLENECEK
Temmuz ayında 4A, 4B, 4C olmak üzere emekliye zam oranları belli olacak. Ardından kök maaşı 12 bin 500 TL civarında olan emeklilerin sıfır zam almaması için en düşük emekli maaşı için düzenleme devreye girecek.
Henüz 6 aylık enflasyon oranı netleşmediği için emekli zammı da kesinleşmedi. Ancak 5 aylık enflasyon oranı hesaplandı ve haziran-ocak dönemini için 6 aylık enflasyon tahminleri netlik kazandı. 5 aylık enflasyon yüzde 15,09 olarak kayıtlara geçerken, tahminler 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17'nin üzerinde olacağına işaret etti.
5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,09, TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne haziran ayı enflasyonu yüzde 1,77 olarak bekleniyor. İki veri beraber değerlendirildiğinde Tüketici Fiyat Endeksi'nin 3.144,42 seviyesine yükseleceği hesaplandı. Emeklinin merak ettiği zam tablosu hesabı ise şöyle oluştu:
6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 17,13
SSK, Bağ-Kur emekli zammı beklentisi yüzde 17,13
Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı zammı, 2025 yılının ikinci 6 ayında geçerli olacak oranları belirleyecek ve 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak enflasyon rakamları ile kesinleşecek. Ardından, en düşük emekli maaşı için bir düzenleme gündeme gelecek. Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olarak uygulanıyor. Rakamlar, kök maaşı 12 bin 500 TL civarında olan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin, temmuz zammı sonrasında da 14 bin 469 TL almaya devam edeceğini gösteriyor.
Teknik olarak kök maaşları artsa da, hesabına yatan miktarda bir değişiklik olmayacak. Bu nedenle, en düşük emekli maaşı için bir düzenleme yapılması bekleniyor. 6 aylık enflasyon artışı göz önünde bulundurulduğunda en düşük emekli maaşının 16 bin 947 TL düzeyine yükseltilmesi en güçlü formül olarak öne çıkıyor. Ancak bu düzenleme için Meclis'in onayı gerekecek.
En düşük emekli maaşı için rakam açıklanacak
İlgili kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek
Genel Kurul'da oylanarak yasalaşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak
Düzenleme ilk maaş dönemine yetişmezse ilgili maaş farkları ağustos ayının ilk haftasında hesaplara yatacak