Emekliye 3 farklı rakam açığa çıktı! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar

Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin artırılması için hazırlıklar hızlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zam talimatı vermesinin ardından, 3 bin lira olan ikramiyenin yükseltilmesine yönelik yasa teklifinin TBMM’ye sunulacağı tarih netleşti. Bakanlar ve AK Parti kurmayları, ikramiye artışı için üç farklı seçenek üzerinde duruyor. Yeni rakamın belirlenmesiyle birlikte teklifin Meclis sürecine girmesi bekleniyor. Emekliler ise düzenlemenin detaylarını merakla bekliyor.
16,5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyesi artışıyla ilgili yasa teklifinin 10 Mart Pazartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Mevcut 3 bin liralık ikramiyenin artırılmasını öngören düzenlemenin detayları önümüzdeki günlerde netleşecek.
Konuyla ilgili Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Emekli ikramiyelerine artış yapılmalı, çünkü bayram ikramiyelerine emekli maaşı gibi enflasyon üzerinden bir iyileştirme yapılmıyor. İlk defa 2018’de verilmeye başlanan bayram ikramiyeleri enflasyona yenik düşmüş durumda.
‘MUTLAKA BİR İYİLEŞTİRME YAPILMALI’
Şöyle bir karşılaştırma yaparsak 2018 yılında işçi emeklisinin en düşük maaşı 939 TL’ydi. Bayram ikramiyesi 1000 TL olarak verilmeye başladı. Şu an en düşük emekli maaşı 14.469 TL oldu. İlk Kurban Bayramı’nda verildiği dönemde küçükbaş bir kurbanlık fiyatı 825 TL ile 1000 TL arasındaydı. Geçtiğimiz yıl kurbanlık fiyatı ise 7000-8000 TL olmuştu. Bu sebepten dolayı mutlaka bir iyileştirme yapılması gereklidir.
RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bu yıl Ramazan Bayramı, 30 Mart tarihine denk geliyor. Daha önceki ikramiyeler bayramdan bir hafta öncesinde ödenmekteydi. Dolayısıyla 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında ödenebilir.
Hatta farklı bir ihtimal doğrultusunda maaşlara ilave şeklinde de ödenme ihtimali olabilir. Bununla ilgili emekli maaş ödemeleri tahsis numarasının son hanesine göre ödenmektedir. Emekli Sandığı’na tabi olanlara maaşlar ayın ilk haftasında, SSK ve Bağkur emeklilerine ise ayın 17'si ile 28’i arasında ödenmektedir.
İŞTE KONUŞULAN ZAM FORMÜLÜ!
Birinci formülde emekli ikramiyeleri ocak ayı maaş artış oranında yani 6 aylık enflasyon kadar artırılabilir. Yüzde 15.75 oranında yapılacak bir artışla yeni ikramiye 3 bin 472 TL'ye çıkabilir. Yukarı doğru bir yuvarlama ile bu rakam 3.500 TL'ye tamamlanabilir. Böylece toplam ikramiye 7 bin lirayı bulabilir.
İkinci formülde ise yıllık enflasyona bakılıyor. 2024 yılı enflasyonu yüzde 44.38 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye bu oranda artırılırsa emeklilere bayram başına yapılacak ödeme 4 bin 331 liraya yükselecek. Burada da yukarı doğru bir yuvarlama yapılırsa rakam 4.500 TL'yi buluyor. Toplam ikramiye ise 9 bin liraya ulaşıyor
Üçüncü formül ise %50 oranı oluyor. Geçen dönemdeki gibi %50’lik bir artış söz konusu olabilir. Bu durumda da yine 4.500 TL rakamı ortaya çıkarken, toplam ödeme 9 bin liraya ulaşıyor. Seyyanen ödemeyle ikramiyenin 5 bin lira yapılıp, iki dönem için 10 bin lira ödenmesi de konuşulan bir diğer seçenek.
İKRAMİYE ZAMMINDA EN GÜÇLÜ BEKLENTİ!
Enflasyonla mücadele ve uygulanan sıkı para politikaları doğrultusunda 3500 TL ile 4000 TL arasında yapılacağı kanaatindeyim.
İKRAMİYE ZAMMINDA YASAL SÜREÇ NASIL İŞLER?
İkramiye zammı için mutlaka bir Meclis sürecine ihtiyaç vardır. Burada yasa teklifi sonrası Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, ardından Meclis Genel Kurul’undan geçerek Sayın Cumhurbaşkanının imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanması gereklidir. Bunun için de zamana ihtiyaç olduğundan dolayı tahminen 15 günlük sürece ihtiyaç vardır.”