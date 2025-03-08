Emekliye 3 farklı rakam açığa çıktı! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar

Üçüncü formül ise %50 oranı oluyor. Geçen dönemdeki gibi %50’lik bir artış söz konusu olabilir. Bu durumda da yine 4.500 TL rakamı ortaya çıkarken, toplam ödeme 9 bin liraya ulaşıyor. Seyyanen ödemeyle ikramiyenin 5 bin lira yapılıp, iki dönem için 10 bin lira ödenmesi de konuşulan bir diğer seçenek.