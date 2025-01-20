Emekliye 3 müjde peş peşe sıralandı! 25.969 TL aynı ayda hesaplara geçecek: SSK, Bağ-Kur ve Tarım işçisi emeklisine...

Ocak ayı itibarıyla emeklilere uygulanacak zam oranları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %15,75, memur emeklilerine ise %11,54 oranında zam yapıldı. Zamlar kök aylıklara yansıtılırken, ek ödeme tutarları da belirlenerek e-Devlet sistemine yüklendi. Ayrıca, Ocak ayından itibaren emeklilere ödenen banka promosyonlarında artış yapılırken, bayram ikramiyesi tutarlarına ilişkin güncellemeler ise hala merakla bekleniyor. Mart ayı öncesi emeklilerin kazanç takvimindeki detaylar gündemdeki yerini koruyor.
Emekliler için zam oranı ve en düşük maaş konusunda iki önemli düzenleme yapıldı. Emekli maaşlarına %15,75 oranında zam yapılırken, SSK ve Bağ-Kur kapsamında en düşük emekli maaşı Ocak-Haziran dönemi için 14.469 TL olarak belirlendi. Ancak bu düzenleme henüz TBMM'den geçmediği için emeklilerin hesaplarına yalnızca %15,75 oranındaki kök maaş zammıyla hesaplanan tutarlar yatıyor. Zamlı maaş ödemeleri ise gün gün devam ediyor. Meclis onay sürecinin ardından fark ödemeleri ve ek düzenlemelerin netleşmesi bekleniyor.
SSK, Bağ-Kur Emekli Maaş Zammı %15,75 Olarak Belirlendi
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak zam oranı her yıl Ocak ve Temmuz aylarında açıklanıyor. Bu emekliler, son 6 aylık enflasyon oranına göre maaş artışı alırken, memur emeklilerinin maaş zammı ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile belirleniyor.
2025 Ocak Ayında Emekli Gelirleri Artıyor
Ocak 2025 itibarıyla 16 milyon emeklinin geliri, kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle artış gösterecek. TÜİK, 3 Ocak Cuma günü saat 10:00’da Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Bu veriler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaş zam oranını netleştirerek %15,75 olarak belirlendi.
Memur Emeklilerine %11,54 Zam
Enflasyon farkı ve %6’lık toplu sözleşme zammı ile memur emeklilerinin maaş artışı %11,54 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri için bir sonraki toplu sözleşme süreci, 2025 yılının Ağustos ayında yaşanacak. 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak 6 aylık dönemlerdeki toplu sözleşme zammı oranları bu süreçte kesinleşecek.
En Düşük Emekli Maaşı 14.469 TL Olarak Belirlendi
Ocak ayında, 4A, 4B ve 4C statüsündeki emekliler için zam oranları belirlendikten sonra ikinci adım olarak taban maaş düzenlemesi gündeme geldi. Mevcut durumda yaklaşık 11 bin TL olan kök maaşa sahip emeklilerin gelirlerinde kesinti yaşanmaması adına en düşük emekli maaşı 14.469 TL olarak düzenlendi. Ancak bu düzenlemenin hayata geçmesi için TBMM onayı gerekiyor.
En Düşük Maaş Düzenlemesi Meclis Sürecinde
Düzenleme Meclis Başkanlığına sunuldu.
Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti.
Genel Kurul’da oylanarak yasalaşacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanacak.
SGK, yürütme yetkisiyle maaş farklarını emeklilerin hesaplarına yatıracak.
Bu düzenlemenin 1,7 milyon ila 3,5 milyon arasında emekliyi çeşitli oranlarda doğrudan etkilemesi bekleniyor.
“Hesabıma Yeniden 12.500 TL Yattı, Maaş Farkı Ne Zaman Ödenecek?”
SSK’lı emeklilerin hesaplarına %15,75 oranındaki kök maaş zammıyla ödemeler yapılmaya başlandı. Ancak bazı emekliler, hesaplarında yeniden 12.500 TL gördü. Bunun nedeni, 14.469 TL taban maaş düzenlemesinin Meclis sürecinin henüz tamamlanmamış olmasıdır. Meclis süreci tamamlandığında, 12.500 TL ile 14.469 TL arasındaki fark tutarları da emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Bu süreçte, fark ödemelerinin Ocak ayının son haftası veya Şubat ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.
Şubat Ayında Zamlı Maaşlar Ödenecek
Şubat ayı itibarıyla emekli maaşları, yapılan düzenlemelerle güncellenmiş haliyle hesaplara yatmaya başlayacak. Zamlı maaşlarla birlikte emeklilerin gelirlerindeki artış daha net hissedilecek.
1. Bayram İkramiyelerinde Artış Kapıda
2025 yılında emeklilerin bayram ikramiyelerinde önemli bir artış yapılması bekleniyor. Enflasyon oranındaki yükselişle birlikte, ikramiyelerin 3.500 TL ila 4.000 TL arasında olması öngörülüyor.
Bayram İkramiyesi Ödeme Takvimi
Ramazan Bayramı: İkramiye ödemesi 24-28 Mart arasında, bayram ise 30 Mart-1 Nisan tarihlerinde.
Kurban Bayramı: İkramiye ödemesi 2-5 Haziran arasında, bayram ise 6-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.
2. Banka Promosyonlarında Güncelleme Geliyor
Emeklilerin maaşlarına yapılan zamlar, banka promosyonlarında da yükselmeyi beraberinde getirecek. Yeni maaş artışlarıyla daha yüksek gelir dilimlerine geçecek olan emekliler, promosyon tutarlarında ciddi artışlar görebilir.
Bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını güncelleyerek, 21.000 TL’ye kadar ödeme yapmayı planlıyor. Birçok banka 20.000 TL’ye kadar promosyon sunarken, bu tutarın artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.