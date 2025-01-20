Emekliye 3 müjde peş peşe sıralandı! 25.969 TL aynı ayda hesaplara geçecek: SSK, Bağ-Kur ve Tarım işçisi emeklisine...

Emekliler için zam oranı ve en düşük maaş konusunda iki önemli düzenleme yapıldı. Emekli maaşlarına %15,75 oranında zam yapılırken, SSK ve Bağ-Kur kapsamında en düşük emekli maaşı Ocak-Haziran dönemi için 14.469 TL olarak belirlendi. Ancak bu düzenleme henüz TBMM'den geçmediği için emeklilerin hesaplarına yalnızca %15,75 oranındaki kök maaş zammıyla hesaplanan tutarlar yatıyor. Zamlı maaş ödemeleri ise gün gün devam ediyor. Meclis onay sürecinin ardından fark ödemeleri ve ek düzenlemelerin netleşmesi bekleniyor.