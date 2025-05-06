Emekliye 3 ödeme birden yapılacak! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye maaş, promosyon ve ikramiye yüzleri güldürecek

ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Bugün TÜİK tarafından kritik veriler geldi. Nisan ayı enflasyon rakamları saat 10.00'da duyuruldu. Nisan 2025 enflasyon verilerinin açıklamasıyla birlikte, ülkede kamu çalışanları ve emekliler için maaş artışlarında etkili olan enflasyon farkı da belli oldu. TÜİK'in verilerine göre nisan ayında aylık enflasyon yüzde 3 oranında gerçekleşti. Memur ve emeklilerin maaşlarına etki edecek olan enflasyon rakamıyla birlikte dördüncü zam oranı da belli olmuş oldu.

Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasında büyük etkisi olan Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46, Nisan'da da yüzde 3 oldu.