Emekliye 3 ödeme birden yapılacak! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye maaş, promosyon ve ikramiye yüzleri güldürecek

Milyonlarca emekli için kazanç takvimi şekillendi. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte yeni maaş hesaplaması için detaylar araştırılmaya başlandı. Diğer yandan emeklinin hesaplarına Haziran ayı ile birlikte ikramiye ödemesi yatacak. Bu süreçte emeklilik dilekçesi onaylanan ve halihazırda emekli olan vatandaşlarımız promosyon imkanından yararlanabilecek. Hal böyle olunca milyonlarca emeklinin hesabına kısa süre içinde hesaplarına 3 ödeme birden yatacak.
Emekli milyonlarca vatandaşımız Haziran ayı itibariyle maaş, promosyon ve ikramiye ödemesi alacak. Kazanç takvimi oluşan emekli, ödemelerini ne zaman alacaklarını merak ediyor.
ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
Bugün TÜİK tarafından kritik veriler geldi. Nisan ayı enflasyon rakamları saat 10.00'da duyuruldu. Nisan 2025 enflasyon verilerinin açıklamasıyla birlikte, ülkede kamu çalışanları ve emekliler için maaş artışlarında etkili olan enflasyon farkı da belli oldu. TÜİK'in verilerine göre nisan ayında aylık enflasyon yüzde 3 oranında gerçekleşti. Memur ve emeklilerin maaşlarına etki edecek olan enflasyon rakamıyla birlikte dördüncü zam oranı da belli olmuş oldu.
Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasında büyük etkisi olan Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46, Nisan'da da yüzde 3 oldu.
4 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı yüzde 13,36 olarak kaydedildi.
(Ancak kesin oran, mayıs ve haziran aylarına ilişkin verilerin açıklanmasının ardından netleşecek.)
4 AYLIK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için Mayıs ve Haziran ayları enflasyon verilerinin de netleşmesi önem taşıyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında yeni verilerle beraber ise; memur ve memur emeklileri için ise 4 aylık zam oranları yüzde 6,94 oldu.
İşte Banka Banka Güncel Emekli Promosyonları (Mayıs 2025)
VakıfBank:
Emekli maaşını VakıfBank'a taşıyanlara 12.000 TL'ye kadar promosyon veriliyor. Ayrıca, VakıfBank Troy Emekli Kart ile yapılacak harcamalara toplamda 15.000 TL'ye varan ek ödeme fırsatı sunuluyor. Böylece toplam promosyon 27.000 TL'ye ulaşabiliyor.
ING:
ING, 2025 yılı için emekli maaşını taşıyanlara 25.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Kampanyada otomatik fatura talimatı gibi ek koşullar da bulunuyor.
TEB (Türk Ekonomi Bankası):
Maaşını TEB'e taşıyan ve 36 ay kalma sözü veren emeklilere 12.000 TL temel promosyona ek 9.000 TL ilave ile toplam 21.000 TL'ye varan ödeme yapılıyor.
Albaraka Türk:
Bankanın duyurusuna göre promosyon tutarı 20.000 TL'ye kadar çıkıyor. Katılım bankası olmasından dolayı ödemeler faizsiz finans prensipleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor.
DenizBank:
DenizBank, 2025 promosyon kampanyasında 20.000 TL'ye kadar nakit ödeme vaadinde bulunuyor.
Yapı Kredi:
1 Mart – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında maaşını taşıyan emeklilere, üç yıl taahhüt karşılığında 20.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.
QNB Finansbank:
Banka, 15.000 TL'ye kadar promosyonun yanı sıra QNB Emekli Kart sahiplerine yıllık 1.200 TL indirim sunarak toplamda 16.200 TL'ye ulaşan ödül sağlıyor.
İş Bankası:
2025 yılı için İş Bankası, maaş müşterisi emeklilere 14.000 TL'ye kadar promosyon imkânı sunuyor.
Halkbank & Ziraat Bankası:
Her iki kamu bankası da 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Başvurular şube veya dijital kanallar aracılığıyla alınabiliyor.
Şekerbank:
Şekerbank, maaş taşıma işlemini gerçekleştiren emeklilere 12.000 TL'ye kadar promosyon veriyor.
Akbank:
SGK emeklisine 15.000 TL'ye kadar promosyon sunan Akbank, ayrıca 2.500 TL chip-para ile toplam 17.500 TL'lik bir ödül paketi hazırlamış durumda
KURBAN BAYRAMI 2025 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi SGK tarafından açıklanacak. Bayram ikramiyeleri bu kez tek seferde 4 bin lira olarak hesaplara aktarılacak.
Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemelerinin tamamı hesaplara aktarılacak. Bu yıl bayram 6 Haziran’da başlayacak.
Bayram ikramiyelerinin 2-6 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda ikramiye ödemeleri 3 gün içerisinde hesaplara yatırılmıştı. Ödemeler ilk olarak 4A SSK emeklileri ile başlarken 4B ve 4C emeklileriyle devam etti. İkramiye ödemeleri tahsis numarasına göre farklı günlerde yatırılabiliyor.
Sorgulama işlemleri ise e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre aracılığıyla gerçekleştirilecek.