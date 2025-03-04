Emekliye 3'lü artış formülü geldi! SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi artacak: Bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi kaç lira olacak?

Geçtiğimiz yıl yüzde 50 artışla 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi, bu yıl yeni bir zamla güncellenebilir. Masada üç farklı formül bulunuyor:

Enflasyon oranında zam: Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan yüzde 15,75’lik zam oranında bir artış uygulanırsa ikramiye 3 bin 472 TL’ye çıkabilir. Yuvarlama ile bu rakam 3 bin 500 TL olarak belirlenebilir. Bu durumda iki bayram için toplam ödeme 7 bin TL olacak.