Emekliye 3'lü artış formülü geldi! SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi artacak: Bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak?

Mart ayının gelmesiyle birlikte emekliler ve hak sahipleri için bayram ikramiyesi süreci başladı. Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek ikramiyeler için yeni rakamın iki hafta içinde yasalaşması bekleniyor. Emekli ikramiyesinin ne kadar olacağı merak edilirken, zamlı ödeme için 3 farklı formül üzerinde duruluyor.
Milyonlarca emekli ve hak sahibi için 2025 yılının ilk bayram ikramiyesi ödeme süreci başladı. Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatacak ikramiyeler için yeni bir artış gündemde. Önümüzdeki iki hafta içinde yasal düzenlemenin tamamlanması beklenirken, emekli ikramiyesi için 3 farklı formül üzerinde duruluyor. Zamlı ikramiye tutarı merakla bekleniyor.
Emekliye bayram ikramiyesi için üç formül masada
Ramazan Bayramı öncesinde emekliler ve hak sahipleri için bayram ikramiyesi ödeme süreci başladı. Geçtiğimiz yıl 3 bin liraya yükseltilen ikramiyenin bu yıl artırılması gündemde. Zamlı ödeme için üç farklı formül öne çıkarken, yeni tutarın önümüzdeki iki hafta içinde netleşmesi bekleniyor.
Kimler bayram ikramiyesi alacak?
SGK’dan yaşlılık, malullük, vazife malullüğü, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alan tüm emeklilere bayram ikramiyesi ödeniyor. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve bu kişilerin hak sahipleri de ikramiyeden faydalanıyor.
İkramiyeler maaş tutarına bakılmaksızın tüm emeklilere eşit olarak ödenirken, dul ve yetim aylığı alanlar ile iş göremezlik ödeneği alanlar için hisse oranları dikkate alınıyor. Eşinden veya babasından maaş alanlar, hak sahipliği oranına göre ikramiyeden yararlanıyor.
Ödemeler ne zaman yapılacak?
Bayram ikramiyeleri, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Ödemeler genellikle bayramdan bir hafta önce tamamlanıyor. 2025 yılında da Ramazan Bayramı öncesinde ödemelerin yapılması bekleniyor.
Emekli bayram ikramiyesi kaç lira olacak?
Geçtiğimiz yıl yüzde 50 artışla 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi, bu yıl yeni bir zamla güncellenebilir. Masada üç farklı formül bulunuyor:
Enflasyon oranında zam: Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan yüzde 15,75’lik zam oranında bir artış uygulanırsa ikramiye 3 bin 472 TL’ye çıkabilir. Yuvarlama ile bu rakam 3 bin 500 TL olarak belirlenebilir. Bu durumda iki bayram için toplam ödeme 7 bin TL olacak.
Yıllık enflasyon oranında artış: 2024 yılı enflasyon oranı yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye bu oranda artırılırsa bayram başına ödeme 4 bin 331 TL’ye yükselebilir. Yuvarlama ile 4 bin 500 TL’ye çıkarılması halinde toplam ödeme 9 bin TL olacak.
Yüzde 50 artış veya seyyanen zam: Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yüzde 50 oranında bir artış yapılırsa yine 4 bin 500 TL’ye yükseltilmesi mümkün. Toplam ödeme 9 bin TL’ye ulaşacak. Seyyanen bir artışla rakamın 5 bin TL’ye yükseltilmesi de gündemde. Bu durumda emeklilere iki bayramda toplam 10 bin TL ödenebilir.
Yeni emekliler de alacak
2025 yılı içinde emekli olanlar da bayram ikramiyesinden faydalanacak. Şubat ayı sonuna kadar başvuru yapanlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emeklilik dilekçesi verenler ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek.