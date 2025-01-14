Emekliye 6.087 TL fark yatırılacak! Zamlı maaş ödemesine 3 farklı hesap: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, memur...

2025 yılı Ocak ayı itibarıyla memur maaşlarına uygulanacak zam oranı netleşirken, memur maaş farkı ödemeleri için gözler ödeme gününe çevrildi. Memur ve memur emeklileri, yılın ilk 6 ayı için yüzde 11,54 oranında zam alacak. Zamla birlikte en düşük memur maaşı 40.659 TL'ye yükseldi. Öğretmen, doktor, avukat, mühendis, polis, hemşire ve diğer kamu çalışanlarının maaşlarına zamlı tutarlar yansıtılacak. Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren ödendiği için Ocak ayının ilk 14 günü için oluşan maaş farkı, hesaplara ek olarak yatırılacak. Peki zamlı maaş fark ödemeleri ne zaman yatacak?
2025 yılı memur maaş zammı oranları, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte netleşti. Ocak-Temmuz dönemi için belirlenen %11,54’lük zam oranı sonrası en düşük memur maaşı 40 bin 659 TL’ye yükseldi. Zamlı maaşlar, her ayın 15’inden itibaren ödenmeye başlayacak. Ocak ayında memurlar için 14 günlük maaş farkı ödemesi yapılacak. Bunun sebebi, maaşların zamlı olarak işlenmeye başladığı tarihe kadar olan sürede önceki maaş üzerinden ödeme yapılmasıdır. Memurlar ve memur emeklileri, yılda iki kez yapılan maaş zammından doğan bu fark ödemelerini Ocak ve Temmuz aylarında alıyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS'TE NE ZAMAN GÖRÜŞÜLECEK?
En düşük emekli maaşı düzenlemesini içeren yasa teklifi, bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak. Teklifin komisyonda kabul edilmesinin ardından Meclis Genel Kurulu’na sevk edilmesi bekleniyor.
Düzenlemenin ocak ayı içinde Resmi Gazete’de yayınlanması hedefleniyor. Ancak gecikme ihtimali nedeniyle zamlı maaşların şubat ayına sarkabileceği belirtiliyor.
Düzenlemenin yürürlüğe girmemesi halinde emekliler ocak ayında eski maaşlarını, yani 12 bin 500 TL’yi alacak. Aradaki zam farkı ise şubat ayında hesaplara yatırılacak. Bu durumda emeklilerin herhangi bir hak kaybı yaşamayacağı açıklandı.
Torba yasa teklifine göre, kök aylığı 5.800 TL ile 10.700 TL arasında olan ve Hazine desteğiyle fark ödemesi yapılan emekli sayısı, 3.9 milyon kişiye ulaşacak. En düşük emekli maaşı alan kişi sayısındaki bu artış, taban aylık düzenlemesiyle birlikte gerçekleşecek.
Memur Emeklileri İçin Zam Farkı Ödemeleri Yaklaşıyor
Memur emeklileri, Ocak ayı maaş ödemelerini ayın 1’i ile 5’i arasında aldı. Ancak bu ödemelere, açıklanan enflasyon farkı ve zam oranları henüz yansıtılmadı. Şimdi, gözler zam farklarının yatırılacağı tarihe çevrildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, zam farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair açıklama yapmaya hazırlanıyor.
Kimler Ne Kadar Zam Farkı Alacak?
Memur emeklilerinin zam farkı, maaş ödeme dönemlerine göre değişiklik gösterecek. İşte ödeme dönemlerine göre alınacak fark miktarları:
Aylık maaş alanlar: Sadece Ocak ayına ait bir aylık zam farkı alacak.
Kasım-Aralık-Ocak döneminde maaş alanlar: Üç aylık maaşın içindeki bir aylık zam farkını alacak.
Aralık-Ocak-Şubat döneminde maaş alanlar: İki aylık zam farkı ödemesi alacak.
Ocak-Şubat-Mart döneminde maaş alanlar: Üç aylık zam farkı ödemesi alacak.
Zam Farkı Tutarı Ne Kadar?
Yapılan %11,54’lük zam oranı, en düşük memur emeklisi maaşını 17 bin 588 TL’den 19 bin 671 TL’ye yükseltti. Bu kapsamda, bir aylık zam farkı ödemesi alacak emekliler en az 2.029 TL fark alacak.
Üç aylık zam farkı alacak olan memur emeklilerine ise en az 6.087 TL ödeme yapılacak.
Gözler Ödeme Tarihinde
Zam farkı ödemelerinin yapılacağı tarih, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak. Emekliler, bu fark ödemelerini alarak maaşlarına yansıyan yeni tutarları da net olarak görebilecek.