Emekliye 6.087 TL fark yatırılacak! Zamlı maaş ödemesine 3 farklı hesap: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, memur...

2025 yılı memur maaş zammı oranları, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte netleşti. Ocak-Temmuz dönemi için belirlenen %11,54’lük zam oranı sonrası en düşük memur maaşı 40 bin 659 TL’ye yükseldi. Zamlı maaşlar, her ayın 15’inden itibaren ödenmeye başlayacak. Ocak ayında memurlar için 14 günlük maaş farkı ödemesi yapılacak. Bunun sebebi, maaşların zamlı olarak işlenmeye başladığı tarihe kadar olan sürede önceki maaş üzerinden ödeme yapılmasıdır. Memurlar ve memur emeklileri, yılda iki kez yapılan maaş zammından doğan bu fark ödemelerini Ocak ve Temmuz aylarında alıyor.