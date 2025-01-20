Emekliye beklenen haber geldi! 1969 TL fark ödemesi yatacak: SSK, 4B, Bağ-Kur emeklisi için...

SSK emeklilerinin yüzde 15,75 zamlı maaş ödemeleri başladı. Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını 25 Ocak’tan itibaren alacak. En düşük emekli maaşındaki artış nedeniyle oluşan 1.969 TL’lik fark için SGK ek ödeme takvimini açıklayacak. 4A, 4B ve 4C kök maaş tablosu ve fark ödemeleri tarihleri yakında duyurulacak. Peki kim ne kadar maaş alacak? Emekli maaş farkı ne kadar oldu? İşte 4A, 4B, 4C kök maaş tablosu ve maaş farkları ödeme tarihleri…

1 /12 6 aylık enflasyon verileriyle emekli maaşlarına yüzde 15,75 zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye çıkarıldı. Ancak emekli maaşlarına yönelik ek düzenlemeler için TBMM’nin 28 Ocak’a kadar tatilde olması nedeniyle karar süreci uzadı. SSK emeklileri zamlı maaşlarını almaya başlarken, Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 25 Ocak’ta yapılacak.

2 /12 ZAMLI EMEKLİ KÖK MAAŞLAR E-DEVLET’TE Emekliler e-Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı detaylarına kolayca ulaşabiliyor. ‘Emekli Aylık Ödeme Bilgileri’ bölümünde yer alan detaylar hem kök maaş hem ek ödeme hem de net aylığı gösteriyor.

3 /12 Eğer hastane, eczane ve benzeri kesintiler varsa bu tutarlar da ödeme bilgilerinde görülebiliyor. Ancak rakamlar 14.469 TL olan yeni taban maaş üzerinden hesaplanmadı. Yasanın çıkmasının ardından rakamlar bir kez daha güncellenecek.

4 /12 EMEKLİ ZAMLI MAAŞINI ALMAYA BAŞLADI En düşük emekli maaşını bekleyen milyonlarca vatandaş bulunurken, kök aylık zammı sonrası 14.469 TL’nin üzerinde emekli maaşı alan SSK’lılar için ödemeler dün itibarıyla başladı. Ödemeler 26 Ocak’a kadar devam edecek.

5 /12 Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak’tan itibaren yeni aylıklarını hesapta görecek. Ancak bu ay 12.500 TL emekli maaşı alanlar ise 1969 TL’lik emekliye fark ödemesi için Şubat ayını bekleyecek.

6 /12 TABAN AYLIĞIN HAZİNE’YE ETKİSİ Mevcut durumda gelir ve aylık ödenen 16,6 milyon kişi bulunurken, 2024 yılı Aralık dönemi itibarıyla 3,8 milyon olan 12 bin 500 liranın altında aylık ödenen kişi sayısı, 2025 yılı Ocak dönemi emekli aylıklarındaki artış sonrası 1,98 milyon olarak gerçekleşti.

7 /12 En düşük emekli aylığı ödeme tutarının 14 bin 469 liraya çıkarılmasıyla aylıkları bu tutara yükseltilerek ödenecek kişi sayısının 3 milyon 870 bin olacağı öngörülüyor.

8 /12 En düşük emekli aylığı ödeme tutarının yükseltilmesinin yıllık yaklaşık 47,7 milyar liralık maliyet oluşturması tahmin ediliyor.

9 /12 4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'inde Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

10 /12 Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

11 /12 4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ Tahsis numarası son rakamı 5,7 ve 9 olanlar ayın 25'inde Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sınde Tahsis numarası son rakamı 4,6 ve 8 olanlar ayın 27'sinde Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde