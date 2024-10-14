EMEKLİYE ÇİFTE MAAŞ FORMÜLÜ GELDİ: 10 yıl primle maaş hesaba yatacak! TES sistemi ile 56 yaşında...

Emeklilikte gelir güvencesini artırmayı hedefleyen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) uzun süredir gündemdeydi ve artık hayata geçiyor. Yeni yasal düzenlemelerle birlikte TES, bireysel emeklilik sistemine ek olarak çalışanlara ikinci bir emeklilik maaşı sunacak. Bu sistem, emeklilikte ek gelir sağlama amacı taşıyor ve özellikle çalışanların refah seviyesini yükseltmeyi hedefliyor. TES ile çalışanlar, işveren ve devlet katkılarıyla oluşturulan fonlar sayesinde emeklilik dönemlerinde daha fazla gelir elde edebilecekler. Peki, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir, nasıl çalışır? İşte tüm detaylar haberimizde…

1 /11 Türkiye'de çalışanların emeklilik gelirini artırmayı ve emeklilik dönemlerini güvence altına almayı hedefleyen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), bu yıl devreye giriyor. Yeni sistemle birlikte, çalışanların bireysel emeklilik hesaplarına işveren katkısı da eklenerek emeklilik döneminde ek gelir sağlanacak. TES, emeklilik sürecinde yaşam standartlarını korumak amacıyla önemli bir adım olarak görülüyor. İşveren katkılarıyla desteklenen bu sistem, çalışanların birikimlerini artırarak, emeklilik döneminde mevcut gelirlerine ek olarak ikinci bir emeklilik maaşı almalarına olanak tanıyacak.

2 /11 Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi: Çalışanlar İçin Yeni Bir Güvence Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de çalışanların gelir düzeyini korumak ve emeklilik sonrası maaş kayıplarını önlemek amacıyla Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) devreye giriyor.

3 /11 Bu sistem, bireylerin kamu emekliliğine ek olarak birikim yapmalarına olanak tanıyarak yaşam standartlarını düşürmemeyi hedefliyor.

4 /11 TES: Bireysel Emeklilik Sistemine Alternatif ve Destek Hâlihazırda uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), çalışanların maaşlarından belirli bir oranda kesinti yapılarak fon oluşturulmasını sağlıyor.

5 /11 Ancak BES, katılım zorunlu olmadığı için bireyler istedikleri zaman sistemden çıkabiliyor. TES ise zorunlu katılım ve işveren katkısıyla bu modeli güçlendirecek ve işverenlerin de prim ödemesi zorunlu olacak.

6 /11 Katılım Zorunlu, İşveren Desteği Zorunlu Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde katılım zorunlu hale gelecek ve işverenler de çalışan adına düzenli prim yatırmak zorunda olacak. Böylece sistem sadece bireylerin sorumluluğunda kalmayacak, işverenler de çalışanların geleceğine doğrudan katkı sağlayacak.

7 /11 İşverenler, sigorta primi gibi her ay çalışanın hesabına prim yatırarak çalışanlarının emeklilikte ek bir maaş almalarını sağlayacaklar.

8 /11 Uzun Vadeli Birikim: 10 Yıl Prim ve 56 Yaş Şartı TES, BES gibi uzun vadeli tasarruf modeline dayanıyor. Katılımcılar, 10 yıl boyunca prim ödeyip 56 yaşını doldurarak emeklilik hakkı kazanacaklar. Emeklilik döneminde TES’ten de maaş alınarak iki gelir kaynağına sahip olunacak. TES fonları uzun vadeli yatırımlar ile değerlendirilecek ve yıllar içinde büyüme sağlayacak.

9 /11 İşveren ve Çalışanlar İçin Avantajlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, hem işverenlere hem de çalışanlara çeşitli fırsatlar sunuyor. İşte TES’in sağladığı bazı avantajlar: Ek Gelir: Emeklilik döneminde SGK maaşına ek olarak ikinci maaş imkânı. İşveren Katkısı: İşverenler her ay çalışan adına prim yatırarak emeklilik birikimine katkıda bulunacak. Zorunlu Katılım: Katılım zorunluluğu ile sistemde uzun vadeli birikim yapılacak. Devlet Desteği: Devletin teşvik ve destekleri TES ile artırılacak.

10 /11 Daha Güvenli Bir Emeklilik Dönemi Türkiye'deki mevcut sosyal güvenlik sistemi, emeklilik döneminde bireylere belli bir gelir sağlıyor, ancak bu gelir yaşam standartlarını korumakta her zaman yeterli olmayabiliyor.