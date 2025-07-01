EMEKLİYE EK ZAM DETAYI ÇIKTI: 14.469 TL en düşük emekli maaşına ne kadar zam gelecek? SSK BAĞKUR'a taban aylık...

Temmuz ayının başlamasıyla birlikte emeklilerin gözü maaş zammına çevrildi. Enflasyon oranlarına göre belirlenecek zam oranına ek olarak, en düşük emekli maaşında da artış yapılması bekleniyor. Ancak bu artışın hayata geçebilmesi için Meclis'te yasal düzenleme gerekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “En düşük emekli maaşına yapılacak artış Meclis'e sunulacak” ifadelerini kullandı. Peki, düzenleme ne zaman çıkacak, zamlar maaşlara yetişecek mi?
Emekli maaşları için Temmuz zammı takvimi işlemeye başladı. Enflasyon oranına göre belirlenecek artışların yanı sıra, taban maaşta da yükseliş beklentisi güçleniyor. Ancak bu iyileştirmenin yürürlüğe girmesi için Meclis’te yasal düzenleme şart. Gözler açıklamalara çevrilmişken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “En düşük emekli maaşına zam Meclis’e sunulacak” dedi. Peki düzenleme ne zaman yasalaşacak? Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YASAL DÜZENLEME YOLDA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir basın mensubunun, en düşük emekli aylığı rakamının artırılıp artırılmayacağı yönündeki sorusu üzerine Işıkhan, şunları söyledi:
"3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra Meclis'e sunulacaktır. Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Konu ile ilgili Sayın Grup Başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah, hayırlı olur emeklilerimiz için."
ENFLASYON ORANI ZAM ORANLARINI BELİRLEYECEK
Ocak-Mayıs döneminde toplam enflasyon %15,09 olarak gerçekleşti. Haziran ayı içinse %1 ila %2 arasında artış öngörülüyor. Bu tahminler doğrultusunda 6 aylık enflasyon %16 ila %18 bandında şekillenebilir.
Bu kapsamda:
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık %17,13,
Memurlar ve memur emeklilerine ise yaklaşık %16,03 oranında zam yapılması öngörülüyor.
Refah payı kararı çıkarsa, bu oranlar daha da yükselebilir.
TABAN MAAŞTA SIFIR ZAM RİSKİNE KARŞI ÖNLEM
3 milyona yakın emekli, kök aylığı düşük olduğu için devlet destekli taban maaş uygulamasından faydalanıyor. Ocak 2025’te 14.469 TL’ye yükseltilen bu maaş seviyesi, enflasyon artışıyla birlikte yeniden güncellenmek zorunda. Aksi takdirde, kök maaşı düşük emekliler için sıfır zam riski ortaya çıkabilir.
YENİ TABAN MAAŞ TAHMİNLERİ ORTAYA ÇIKTI
Tahminler doğrultusunda yeni maaşlar şu şekilde olabilir:
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı: 16.948 TL
En düşük memur maaşı: 50.735 TL
En düşük memur emekli maaşı: 22.762 TL
Bu rakamların hayata geçebilmesi için Meclis’te yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını her ayın 17’si ile 27’si arasında alıyor. Temmuz zammının bu tarihlere yetişmesi bekleniyor.
Memur emeklileri ise maaşlarını ayın 1’i ile 5’i arasında alıyor. Bu nedenle zam farkları ay içerisinde ayrı olarak ödenebilir.
Yasal düzenleme gecikirse oluşacak farklar sonradan hesaplara yatırılacak.
EMEKLİLERİN GÖZÜ 3 TEMMUZ’DA
Hem kök maaşa yapılacak zam oranı hem de taban maaşta olası artış için en kritik tarih 3 Temmuz. TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verisiyle birlikte maaşlara yansıyacak oran netleşecek. Hükümetin Meclis’e sunacağı düzenleme ile milyonlarca emeklinin gelirinde yeni bir dönem başlayacak.