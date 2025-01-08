Emekliye ek zam müjdesi geldi! Kök maaş hesaplama tablosu yeniden değişti! SSK, Bağ-Kur ve memur emekli zamları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon verisini açıkladı ve Temmuz-Aralık dönemi TÜFE oranı netleşti. Bu verilere göre, 2025 yılı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 15,75 olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşı için açıklamada bulunarak, bu tutarın 14.469 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Açıklanan zam oranıyla birlikte, emekli maaşlarının yeni tutarları da şu şekilde şekillendi...
SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklilerinin merakla beklediği enflasyon farkı açıklandı. Milyonlarca emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranı netleşirken, yeni maaşlar için hesaplamalar da yapıldı. 4A, 4B ve 4C kapsamında emekli olan vatandaşların maaşlarına uygulanacak artışla en düşük emekli maaşı tutarı da belli oldu.
En Düşük Emekli Maaşı Açıklandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını %15,75 oranında artırarak 14 bin 469 TL’ye yükselttiklerini duyurdu. Bu rakam, 2025 yılı Temmuz ayına kadar geçerli olacak.
Bakan Işıkhan, asgari ücrette, kamu personeli ve emekli maaşlarında yıl başında yapılan düzenlemelerle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin %15,75, memur emeklilerinin ise %11,54 zam aldığını belirtti. Ayrıca, en düşük emekli maaşı için yasal düzenleme ihtiyacını vurguladı.
Memur Emeklisi Ocak ve Temmuz Zamları
Memur maaşları, yıl içinde iki kez yapılan enflasyon ve toplu sözleşme zamlarıyla artırılıyor. 2024 yılı Ocak ayında memur ve memur emeklileri %49,25 zam aldı. Bu oran; %15 toplu sözleşme zammı ve %29,78 enflasyon farkı olarak hesaplandı.
Temmuz ayında ise %8,46 enflasyon farkına eklenen %10 toplu sözleşme zammıyla toplamda %19,31 artış yapıldı.
SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Zam Oranları
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak 2024’te %49,25, Temmuz 2024’te %24,73 zam yapılarak yıllık toplam %86,16 oranında artış sağlandı. 2025 yılı Ocak ayında ise TÜFE verilerine göre %15,75 oranında bir zam gerçekleşti.
2025 Emekli Zammı ve Enflasyon Verileri
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Aralık 2024 dönemi enflasyon verilerini açıkladı. Aylık TÜFE oranları; Temmuz’da %3,23, Ağustos’ta %2,47, Eylül’de %2,97, Ekim’de %2,88, Kasım’da %2,24 ve Aralık’ta %1,03 oldu. Toplamda %14,82 enflasyon oluşurken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %15,75 zam oranı belirlendi.
Kök Maaş Düzenlemesi
En düşük emekli maaşı, Temmuz 2024’te 12 bin 500 TL olarak uygulanmaya başlamıştı. Kök maaşı bu tutarın altında kalanların maaşı Hazine desteğiyle bu seviyeye çıkarılmıştı. 2025 yılı Ocak ayında yapılan zamla birlikte en düşük maaş 14 bin 469 TL’ye yükseldi.
En Düşük Emekli Maaşı Değişimi
Temmuz 2023: 7.616 TL
Ocak 2024: 10.000 TL
Temmuz 2024: 12.500 TL
Ocak 2025: 14.469 TL
Ek Ödeme Nasıl Hesaplanır?
Emekli maaşlarına ek olarak %4 oranında ek ödeme yapılır. Örneğin, 20 bin TL maaş alan bir emeklinin ek ödemesi 800 TL olur. Bu durumda asıl maaş 19 bin 200 TL olarak hesaplanır. Ocak 2024’te yapılan %49,25’lik zam, bu asıl maaşa uygulanır ve maaş 28 bin 656 TL’ye yükselir. Buna %4 ek ödeme eklenince toplam maaş 29 bin 802 TL olur.
Memur Zamları Onaylandı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur ve memur emeklilerine yapılan %11,54’lük zammı onayladı.
SSK 4A Emekli Maaşı Ödeme Günleri
Tahsis numarası son rakamı 9: 17’si
Tahsis numarası son rakamı 7: 18’i
Tahsis numarası son rakamı 5: 19’u
Tahsis numarası son rakamı 3: 20’si
Tahsis numarası son rakamı 1: 21’i
Tahsis numarası son rakamı 8: 22’si
Tahsis numarası son rakamı 6: 23’ü
Tahsis numarası son rakamı 4: 24’ü
Tahsis numarası son rakamı 2: 25’i
Tahsis numarası son rakamı 0: 26’sı
Bağ-Kur 4B Emekli Maaşı Ödeme Günleri
Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5: 25’i
Tahsis numarası son rakamı 3, 1: 26’sı
Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4: 27’si
Tahsis numarası son rakamı 2, 0: 28’i