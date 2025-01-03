Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Bu verilerle birlikte memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkı netleşirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de 6 aylık enflasyon oranında zam oranı belirlendi. En düşük emekli maaşı olan 12.500 TL için yapılacak artış, yalnızca hükümet tarafından açıklanacak bir refah payı ya da taban maaş düzenlemesi ile yükseltilebilecek. Peki emekliye ek zam son dakika var mı, olacak mı? Emekliye ek zam açıklaması geldi mi?

1 /8 "Emekliye ek zam son dakika var mı, olacak mı? Emekliye ek zam açıklaması geldi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli ve memur maaşlarına yönelik zam oranları enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından netleşti. Emekliler maaşlara ek zam uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor.

2 /8 12 BİN 500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR ALACAK, ZAMLANDI MI? Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları belli oldu. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılacak.

3 /8 Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı. SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.74 oranında zam yapıldı. Altı aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, çalışan milyonlarca memur ve emeklinin zam tablosu da netleşti.

4 /8 Emeklilere en düşük 12 bin 500 lira emekli maaşı veriliyor. Bu rakamın altında maaşı olanların kök maaşları yüzde 15.74 oranında artış yaşayacak. Böylece kök maaşını bilenler eğer en düşük emekli maaşında değişiklik yapılmazsa ne kadar kök maaş alacaklarını hesaplayabilecekler.

5 /8 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıkları 12 bin 500 TL'den 14 bin 500 TL'ye yükseldi. Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada enflasyon oranları belli olduktan sonra en düşük emekli aylığının artırılması noktasında bir çalışma içerisinde olacaklarını ifade etmişti.

6 /8 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2024’e ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon aralık ayında aylık bazda 1,03%, yıllık bazda ise 44,38% olarak gerçekleşti. Böylece 2024 yıllık enflasyon oranı 44,38% oldu.

7 /8 Böylece enflasyon yıl sonu itibarıyla 2024'te son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2022'de yıllık enflasyon yüzde 64.27, 2023'te ise yüzde 64.77 olarak açıklanmıştı.