Nisan ayının ortasında bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını güncelleyerek rekabeti zirveye taşıdı. Emekli maaşını taşıyanlara 24.000 TL’ye varan ödemeler yapılırken, bazı bankalar ek avantajlar ve nakit hediyelerle müşteri kazanmaya çalışıyor. Promosyon miktarları bankadan bankaya değişirken, en yüksek teklifi sunan özel bankalar emeklilerin dikkatini çekiyor. 2025 yılı itibarıyla hangi bankanın ne kadar promosyon verdiği ve güncel tekliflerin detayları merak konusu oldu.

1 /12 2025 Nisan ayıyla birlikte bankalar, emekli promosyonlarında vites yükseltti. Kamu ve özel bankalar, maaşını taşıyan emeklilere 24.000 TL’ye kadar ulaşan ödemelerle dikkat çekerken, ek kampanyalar ve ayrıcalıklar da devreye alındı. Promosyon yarışında öne geçmek isteyen bankalar, mobil başvuru kolaylığı, ücretsiz havale imkânı ve kredi kartı avantajları gibi ek hizmetler sunuyor. Emekli maaşını farklı bankaya taşımayı planlayanlar için cazip tekliflerin sıralandığı yeni dönem kampanyaları merakla takip ediliyor.

2 /12 BANKA BANKA YENİ PROMOSYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Nisan ayına girilmesiyle birlikte emekli promosyonlarında rakamlar yeniden şekillendi. Bazı bankaların teklifleri 24.000 TL'ye kadar yükselirken, cazip fırsatlar dikkat çekiyor. İşte kamu ve özel bankaların 2025 Nisan itibarıyla sunduğu güncel promosyon tutarları: HALKBANK Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir. Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

3 /12 VAKIFBANK Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme! Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı. 1 aylık emekli maaşı tutarı; 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL, 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL, 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL, 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

4 /12 ZİRAAT BANKASI SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. GARANTİ BANKASI Garanti BBVA emekli promosyon 2024 maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL olarak belirlenmiştir.

5 /12 QNB FİNANSBANK 15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanyadan yararlanabilirsiniz. Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250 TL promosyon, Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000 TL promosyon, Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500 TL promosyon, Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TL promosyon. AKBANK SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL' ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı! Maaş Tutar Aralığı - Toplam promosyon tutarı 0 - 9.999 TL 6.250 TL, 10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri 15.000 TL.

6 /12 YAPI KREDİ Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri; 9.999 TL'ye kadar olana 9.250 TL, 10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 13.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 15.500 TL, 20.000 TL' nin üzerinde olana 18.000 TL. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremine bağımsız 1.500 TL ek nakit ödül ödeniyor. Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremine bağımsız 1.000 TL ek ödül ödeniyor. Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapılması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması gerekiyor. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; maaş baremine bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödeniyor.

7 /12 İŞ BANKASI Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır. Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır. Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL.

8 /12 ŞEKERBANK Şekerbank maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor. Buna göre maaş aralığı: 0-9.999 TL aralığında ise 5.000 TL, 10.000-14.999 aralığında ise 8.000 TL, 15.000-19.999 aralığında ise 10.000 TL, 20.000 ve üzeri ise 12.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir. TÜRKİYE FİNANS Türkiye Finans'tan emeklilere 14.500 TL'ye Varan Nakit Promosyon ve Ödül! SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı almak emeklilere; 9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL, 10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL, 15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

9 /12 DENİZBANK Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon! 12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL'ye varan ek promosyon sunuluyor. Maaş Tutarı - Standart Promosyon 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL.

10 /12 ING BANK SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL'ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. 1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız, 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL, 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL, 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız. Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekliler yararlanabilir.

11 /12 FİBABANKA T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda, emekli maaşını bankadan almak isteyen SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 3 yıl süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon almaya hak kazanır. Yapılacak promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir: 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL, 10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL, 15.000 - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL.