EMEKLİYE KAMPANYA FIRSATLARI SIRALANDI: Hangi banka ne kadar ödüyor? Promosyon, indirim...

"Emekliler Yılı" kapsamında bankalar, promosyon kampanyalarını yoğunlaştırarak emeklilere cazip teklifler sunuyor. Promosyon ödemelerine ek olarak, birçok banka emeklilere ücretsiz bankacılık hizmetleri, market alışverişlerinde indirim, sağlık harcamalarında avantajlar ve fatura ödemelerine yönelik para puan fırsatları sağlıyor.
Emeklilere, dul ve yetimlere yönelik bankaların sunduğu fırsatlar giderek genişliyor. "Emekliler Yılı" dolayısıyla bankalar, promosyon kampanyalarını hızlandırarak bu kesime daha fazla fayda sağlamak için harekete geçti. Promosyon ödemelerine ek olarak, emekli müşterilere çeşitli avantajlar sunuluyor. Bu avantajlar arasında ücretsiz bankacılık işlemleri, market harcamalarında indirimler, sağlık hizmetlerinde kolaylıklar ve fatura ödemelerine yönelik ekstra kazanç fırsatları bulunuyor. Bankalar, emekli maaşlarını taşıyan ya da hali hazırda müşteri olan emeklilere çeşitli ek hizmetlerle cazip teklifler sunmaya devam ediyor.
Bankalar, "Emekliler Yılı" kapsamında emeklilere, dul ve yetimlere yönelik sundukları fırsatları artırıyor. Ücretsiz hizmetler, kartla harcamalarda indirim veya para puan kazanma imkanları gibi avantajlar çoğalırken, promosyon ödemeleri de büyük ilgi görüyor.
Bankalar, 3 yıllık dönem için emeklilere 4 maaş dilimine göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira promosyon ödemesi yapıyor. Bazı bankalar ise hiç şartsız 15 bin liraya kadar promosyon verirken, belirli şartlarla bu tutar 24 bin liraya kadar çıkabiliyor.
Eylül 2024 kampanyalarında öne çıkan bankalar ve sundukları fırsatlar şu şekilde:
Akbank: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Her otomatik fatura talimatına 500 lira, toplamda 2.500 lira chip para. Faizsiz artı para kullanımı, ücretsiz havale ve EFT imkanları.
Albaraka Türk: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. 2 fatura talimatına 1.000 lira, her emekli yakınını getirene 500 lira, toplamda 3.000 liraya kadar ek ödül. Market harcamalarında %10 indirim (en fazla 200 TL).
Garanti BBVA: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Özel vadeli mevduat ve kredi fırsatları.
ING: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. 3 otomatik fatura talimatına 600 lira, toplamda en fazla 3.000 lira. Ücretsiz para transferi, tıbbi danışmanlık ve ambulans hizmetleri.
İş Bankası: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. İndirimli ek hesap limiti ve kasko kampanyası.
Şekerbank: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Özel kredi fırsatları.
QNB Finansbank: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Market ve eczane harcamalarında yıllık 1.200 liraya varan indirim, diğer ATM’lerden ücretsiz para çekme, şubelerde işlem önceliği.
TEB: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Masrafsız EFT/havale, aidatsız kredi kartı, mevduat ve kredi imkanları.
Türkiye Finans: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Emekli yakınını getirene her kişi için 250 lira, toplamda 2.500 liraya kadar ek ödül.
Halkbank: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Fatura ödemelerinde %20, sağlık harcamalarında %20, sinema harcamalarında %50 indirim (aylık en fazla 250 TL).
Vakıfbank: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Bankomat ve kredi kartıyla yapılan harcamalara aylık 1.000, yıllık 12.000 liraya varan nakit ödeme fırsatı.
Ziraat Bankası: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Bankkart harcamalarında 1.000 TL, sağlık harcamalarında 1.500 TL, market alışverişlerinde 1.500 liraya varan fırsatlar.
Yapı Kredi: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. 2 yeni fatura talimatına 1.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 1.000 lira ödül.