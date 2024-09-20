EMEKLİYE KAMPANYA FIRSATLARI SIRALANDI: Hangi banka ne kadar ödüyor? Promosyon, indirim...

Bankalar, 3 yıllık dönem için emeklilere 4 maaş dilimine göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira promosyon ödemesi yapıyor. Bazı bankalar ise hiç şartsız 15 bin liraya kadar promosyon verirken, belirli şartlarla bu tutar 24 bin liraya kadar çıkabiliyor.