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Emekliye maaşa ilave yatacak! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı için listelendi: 14.469, 16.000, 18.000, 19.000 TL maaş alanlar...

Emekliye maaşa ilave yatacak! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı için listelendi: 14.469, 16.000, 18.000, 19.000 TL maaş alanlar...

16:0826/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Nisan 2025 itibarıyla emekli promosyonlarında güncelleme yapıldı. Maaşlara uygulanan yüzde 15,74’lük zam sonrası promosyonlar 20 bin TL'ye kadar çıktı. Ek ödemelerle birlikte emeklilere 27 bin TL’ye varan kazanç imkânı sunuluyor. Banka kampanyalarına ilgi her geçen gün artıyor.

Nisan 2025 itibarıyla emekli maaşı promosyonlarında büyük artışlar görüldü. Kamu ve özel bankalar, emeklilere sundukları promosyon tutarlarını güncelledi. Yeni kampanyalarla promosyon ödemeleri 30 bin TL’ye yaklaşırken, bazı bankalar ek koşulsuz nakit fırsatları sunarak 15 bin TL'ye kadar ek ödeme yapıyor. EYT kapsamındaki emekliler ve yeni emekliler de bu fırsatlardan yararlanabiliyor. Maaş taşıma işlemiyle promosyon fırsatları değerlendirilirken, maaş tercihi yapılmayan durumlarda ise ödeme devlet bankası aracılığıyla yapılıyor.

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi zorunlu. Maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilen emeklilerin bunu bankaya bildirmesi gerekiyor. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.

Promosyon tutarı emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor. Bankaların duyurduğu promosyon tutarı maaşı en yüksek emeklilere ödenen miktar oluyor. Emekli maaşı azaldıkça ödenen promosyon miktarı da düşüyor. Banklara 3 yılda bir bu promosyonları verirken emekliler senede bir banka promosyonlarını almak istiyor.

BANKALARIN PROMOSYON TUTARLARI NE KADAR?

Bankaların promosyon tutarları değişiklik gösteriyor. İşte, bankaların güncel emekli promosyon miktarı;

TEB EMEKLİ PROMOSYON 2025

Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.

ING

Banka emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, ek promosyonlarla birlikte 25.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.

AKBANK

Akbank "​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​SGK emekli maaşını taşıyana 17.500TL’ye varan ödül fırsatı. 15.000TL’ye varan promosyona ek 2.500TL chip-para​" açıklaması ile emeklilere 17.500 TL'ye varan promosyon vadediyor.

GARANTİ

Banka yaptığı duyuruda "Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanın!" diyor.

İŞ BANKASI

İŞ Bankası 2025 promosyon miktarını "SGK Emeklisi Maaş Müşterilerimize Özel 14.000 TL’ye Varan Promosyon" şeklinde duyurdu.

ZİRAAT BANKASI

İki bankanın da yaptığı açıklamaya göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmakta.

HALKBANK

Banka internet sitesinde "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir." ifadelerini kullanıyor.

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı." deniliyor.

YAPI KREDİ

Banka sitesinde yaptığı açıklamada "1 Mart 2025 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir." ifadelerini kullanıyor.

QNB FİNANSBANK

Banka internet sitesinde "15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü" ifadelerini kullanıyor.

DENİZBANK

DenizBank "Emeklilere 20.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2025 yılı için promosyon miktarını duyurdu.

ŞEKERBANK

Banka 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

ALBARAKA TÜRK

Banka 2025 yılı emekli promosyon miktarını "20.000 TL'ye Varan Ödül!" şeklinde duyurdu.

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