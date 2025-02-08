Emekliye müjde erken saatte duyuruldu! 3 ödeme ile 41.469 TL ödeme yatacak: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na...

INGBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, 25.000 TL’ye varan nakit promosyon.

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL’ ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı!

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Şubat – 28 Şubat 2025​​​ tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.