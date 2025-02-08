Emekliye müjde erken saatte duyuruldu! 3 ödeme ile 41.469 TL ödeme yatacak: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na...

Ocak zammının ardından milyonlarca emeklinin gündemine banka promosyonları ve bayram ikramiyesi yeniden girdi. Ramazan Bayramı öncesinde ilk ikramiye ödemesi için gözler hükümete çevrilirken, mevcut 3.000 TL’lik tutarın artırılıp artırılmayacağı merak ediliyor. Banka promosyonlarında güncelleme beklentisi sürerken, emekliler ikramiyelerin yükseltilmesi yönünde taleplerini dile getiriyor. Mart ayında yapılacak ödeme öncesinde, olası düzenlemelere ilişkin resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.
Mart ayında emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinde artış olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Milyonlarca emekli gözünü ikramiye tutarına çevirirken, Şubat ayı sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar da bu ödemeden faydalanabilecek. Bu kapsamda, Şubat sonuna kadar aylık bağlanan emekliler, 2025 yılında her iki bayramda da ikramiye alma hakkına sahip olacak. İkramiye tutarına ilişkin resmi açıklama beklenirken, olası bir artışın Mart ayındaki ödemelere yansıtılması gündemde.
Yeni emeklilere ikramiye müjdesi: Başvuru tarihine dikkat!
Bayram ikramiyeleri, 16,4 milyon emekli, dul ve yetim için gündemdeki yerini korurken, bu yıl ilk kez emekli olacaklar için de önemli bir fırsat sunuluyor. Yasaya göre, ikramiyeden yararlanabilmek için emeklilik maaşının bayramın içinde bulunduğu ayda bağlanmış olması gerekiyor. Başvurularını zamanında yapanlar, her iki bayram için de ikramiye alma hakkına sahip olacak.
Şubat ayında başvuranlar iki ikramiye alacak
Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan tarihlerine denk geliyor. Bu nedenle, 28 Şubat’a kadar emeklilik başvurusu yapanlar, maaşları Mart ayı itibarıyla bağlanacağı için bu yıl iki bayram ikramiyesinden de faydalanabilecek. SGK’nın işlem sürecine bağlı olarak, yetişen başvurular diğer emeklilerle birlikte ödeme alırken, yetişmeyen başvuruların ödemesi tamamlanan işlemlerin ardından hesaplara yatacak.
Kurban Bayramı için son tarih 31 Mayıs
Bu yıl Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanabilmek için emeklilik başvurusunun 31 Mayıs’a kadar tamamlanması gerekiyor. Haziran ayından itibaren emekliliğe hak kazananlar ise bu yıl yalnızca bir bayram ikramiyesi alabilecek, ikinci ikramiyeleri 2026’da ödenmeye başlayacak.
İkramiye artışı için gözler Meclis’te
Bayram ikramiyelerinde olası bir artış için yasal düzenleme gerekiyor. Mart ayı içinde çalışmaların tamamlanıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor. Kararın ardından teklif hızla Meclis’e sevk edilerek bayram öncesinde yasalaşması planlanıyor. Eğer artış gerçekleşirse, dul ve yetimler de hisseleri oranında yeni tutardan yararlanacak. Çift maaş alan emeklilere ise en yüksek ödeme hakkı bulunan dosya üzerinden ödeme yapılacak.
Ödeme takvimi nasıl olacak?
Ramazan Bayramı (30 Mart-1 Nisan)
Tahmini ödeme tarihi: 24-28 Mart
İkramiye almak için başvuru son tarihi: 28 Şubat
Kurban Bayramı (6-9 Haziran)
Tahmini ödeme tarihi: 2-5 Haziran
İkramiye almak için başvuru son tarihi: 31 Mayıs
Mart ayındaki ikramiye ödemeleri öncesinde artış olup olmayacağı konusunda resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.
PROMOSYON TUTARI 27 BİN LİRAYI AŞTI
Emekli maaşlarına yeni yılda yapılan zamlar sonrasında, 2025 şubat ayında özel ve kamu bankalar promosyon tutarlarını güncelledi.
Bazı bankalarda emekliye promosyon tutarına ek ödemelerle birlikte 27 bin lira ödeme yapılıyor.
EN YÜKSEK HANGİ BANKA PROMOSYON VERİYOR?
Bankaların son açıkladığı emekli maaşı promosyonları ise belli oldu.
İşte 2025 şubat ayı itibarıyla bankların güncel promosyon ödemeleri;
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli Maaş Aralığınıza Göre 12.000 TL'ye Varan Promosyonlar Sizi Bekliyor!
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
Maaş Aralığı
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON
Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Maaş Tutarı;
10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL olanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. Emekli aylıklarını Banka aracılığı ile alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Maaş tutarı;
10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,
10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,
15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,
20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.
INGBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, 25.000 TL’ye varan nakit promosyon.
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL’ ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı!
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Şubat – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.
GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon! Emekli promosyon fırsatını kaçırmayın.
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QNB EMEKLİ PROMOSYONU
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1 Şubat 2025 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 2.500 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 2.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Şekerbank’ta maaş aralıklarına göre promosyon kazanma fırsatı sunuyoruz.
Buna göre maaş aralığınız:
0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;
10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;
15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;
20.000 ve üzeri ise 12.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.
TEB EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden müşteriler toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor.
2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYONU
14 Ekim – 31 Mart tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterilerimize 15.600 TL'ye varan promosyon ve 4.400 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı!
Emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 1.400 TL ödül kazanacaktır.
Ayrıca müşterilerimizin bankamıza referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL, toplamda 3.000 TL ödül verilecektir.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme!
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
İlk Maaş Ödemesi Yapılan Ay: Mart
Harcama Yapılan Ay: Mart
Ek Nakit Ödemenin Yapılacağı Ay: Nisan