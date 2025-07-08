Emekliye müjde gece 12'de verilecek! 14.469, 16.881, 20.000 TL SSK, BAĞ-KUR'lunun hesabına geçecek: İşte o tarihler...

BANKALARA OTOMATİK YATACAK, PROMOSYONLARLA BİRLİKTE ARTABİLİR

Zamlı maaşlar, emeklilerin maaş aldıkları banka ya da PTT hesaplarına otomatik olarak aktarılacak. Ödemelerin gece yarısından itibaren hesaplara yansıtılması bekleniyor. Ayrıca Temmuz ayı içerisinde devam eden banka promosyon kampanyaları ile birlikte emeklilerin eline geçecek toplam tutarın daha yüksek olması öngörülüyor.