Emekliye müjde gece 12'de verilecek! 14.469, 16.881, 20.000 TL SSK, BAĞ-KUR'lunun hesabına geçecek: İşte o tarihler...

Temmuz 2025 dönemi emekli maaşı zam oranları netleşti. TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67 oranında zam uygulanacak. Açıklanan oran, milyonlarca emeklinin Temmuz-Aralık dönemi maaşlarını doğrudan etkileyecek. Zamlı maaşların hesaplara ne zaman yatırılacağı ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ilan edilecek ödeme takvimiyle kesinlik kazanacak.
Temmuz 2025'te emeklilere yapılacak maaş artışı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,37 olarak açıklamasının ardından, 6 aylık enflasyon farkı üzerinden yapılan hesaplamayla SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67 zam alacak. Artış sonrası gözler SGK’nın yayımlayacağı ödeme takvimine çevrildi. 4A, 4B ve 4C emeklileri zamlı maaşların hangi gün hesaplara geçeceğini merakla bekliyor.
TEMMUZ ZAMMIYLA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ
2025 yılının ikinci yarısında geçerli olacak yeni emekli maaşları belli oldu. Ocak ayında 14.469 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı, Temmuz zammı sonrası 16.881 TL’ye yükseldi. Taban maaş düzenlemesine ilişkin yasal adımların kısa sürede Meclis’ten geçerek yürürlüğe girmesi bekleniyor.
ZAMLARDA FARKLI ORANLAR UYGULANDI
Haziran ayı enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 1,37 olarak açıklandı. Bu veriyle birlikte yıllık enflasyon oranı yüzde 35,05’e ulaştı. Açıklanan 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda:
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67 zam aldı.
Memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme gereği yüzde 15,57 oranında artış yapıldı.
EMEKLİ MAAŞLARI HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?
Zam oranlarının netleşmesinin ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. SGK tarafından açıklanan takvime göre, Temmuz ayında zamlı emekli maaşları şu tarihlerde hesaplara aktarılacak.
SSK (4A) Emekli Maaş Ödeme Günleri:
Tahsis numarası sonu 9 olanlar → 17 Temmuz
Tahsis numarası sonu 7 olanlar → 18 Temmuz
Tahsis numarası sonu 5 olanlar → 19 Temmuz
Tahsis numarası sonu 3 olanlar → 20 Temmuz
Tahsis numarası sonu 1 olanlar → 21 Temmuz
Tahsis numarası sonu 8 olanlar → 22 Temmuz
Tahsis numarası sonu 6 olanlar → 23 Temmuz
Tahsis numarası sonu 4 olanlar → 24 Temmuz
Tahsis numarası sonu 2 olanlar → 25 Temmuz
Tahsis numarası sonu 0 olanlar → 26 Temmuz
Bağ-Kur (4B) Emekli Maaş Ödeme Günleri:
Tahsis no sonu 9, 7, 5 → 25 Temmuz
Tahsis no sonu 3, 1 → 26 Temmuz
Tahsis no sonu 8, 6, 4 → 27 Temmuz
Tahsis no sonu 2, 0 → 28 Temmuz
BANKALARA OTOMATİK YATACAK, PROMOSYONLARLA BİRLİKTE ARTABİLİR
Zamlı maaşlar, emeklilerin maaş aldıkları banka ya da PTT hesaplarına otomatik olarak aktarılacak. Ödemelerin gece yarısından itibaren hesaplara yansıtılması bekleniyor. Ayrıca Temmuz ayı içerisinde devam eden banka promosyon kampanyaları ile birlikte emeklilerin eline geçecek toplam tutarın daha yüksek olması öngörülüyor.