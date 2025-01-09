Emekliye müjde sabah 08.00'da duyuruldu! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 12.500 TL taban maaşa ek 18.000 TL ödeme...

MAAŞ ZAMMI SONRASI BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR ARTAR?

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Bankalar da kendi arasında çeşitli kampanyalar üreterek buradaki promosyon oranlarını artırmaktadır. 31 Aralık’ta sona eren 24 bin TL’lik promosyon hediyesi olan kamu bankasını incelediğimiz zaman emekliler burada yarısı nakit (12 bin TL), diğer yarısını ise (12 bin TL) bankanın ürünü olan kredi kartlarını kullandığı takdirde kazanmaktaydı.