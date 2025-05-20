Emekliye oran resmen açıklandı: Yeni emekli maaşı baştan sona hesaplandı! 14.469 TL taban maaş ve üstü alanlar...

TAHMİNİ YENİ EMEKLİ MAAŞI TABLOSU

Emekli zammının 2025 Temmuz ayında ne kadar olacağını Türkiye'deki binlerce vatandaş merak ediyor. Emekli zammı ile ilgili net bir hesaplama yapılamasa da TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık veri ile tahmini maaş hesaplaması yapılabiliyor. Peki, açıklanan veriler doğrultusunda yeni tahmini emekli maaşı ne kadar olur? Nisan ayı verisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 13,36 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Bu doğrultuda SSK ve Bağ-Kur emekli zammı tahmini olarak ortaya çıktı.