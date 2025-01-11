Emekliye sabah saat 08.30'da duyuruldu! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4C'liye 14.469 TL en düşük maaşa ek 21.000 TL...

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine Ocak ayında yapılan %15,74’lük zam sonrası, emekliler maaşlarını farklı bankalara taşıyarak promosyon kampanyalarından yararlanmayı planlıyor. Hem kamu hem özel bankalar, emeklilere yönelik sundukları cazip promosyonlarla rekabeti artırmış durumda. Promosyon tutarları bankalar arasında farklılık gösterirken, özel bankalar yüksek ödemelerle öne çıkıyor. Kamu bankaları ise uygun kredi, düşük faiz oranları ve çeşitli ek avantajlar sunarak dikkat çekiyor. Emekliler, kendileri için en avantajlı teklifi değerlendirerek maaşlarını taşıyabiliyor.
Ocak ayında yapılan %15,74’lük maaş zammı, emekliler için promosyon arayışını hızlandırdı. Bankalar, SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine maaş taşıma karşılığında cazip promosyon teklifleri sunarak rekabeti artırıyor. Mevcut bir bankayla promosyon anlaşması bulunan emekliler, yeni bir bankaya geçmeden önce aldıkları promosyon ödemesini iade etmek zorunda. Bu iade işlemi tamamlandıktan sonra farklı bir bankaya geçiş yaparak yeni promosyon avantajlarından faydalanabiliyorlar. Emekliler, hem yüksek promosyon ödemeleri hem de ek avantajlarla bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyor.
MAAŞ ZAMMI SONRASI BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR ARTAR?
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Bankalar da kendi arasında çeşitli kampanyalar üreterek buradaki promosyon oranlarını artırmaktadır. 31 Aralık’ta sona eren 24 bin TL’lik promosyon hediyesi olan kamu bankasını incelediğimiz zaman emekliler burada yarısı nakit (12 bin TL), diğer yarısını ise (12 bin TL) bankanın ürünü olan kredi kartlarını kullandığı takdirde kazanmaktaydı.
Minimum 2024 yılı II. Dönem enflasyon oranı olan %15,75 oranında artış yapılacağı kanaatindeyim. Yeni dönemde bankalarda promosyon tutarlarının 24 bin 500 TL civarına yükseleceğini tahmin ediliyor.
EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
ING BANK
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL’ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ocak – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.
Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.
GARANTİ BBVA
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon. Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ocak 2025'tir.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.
Maaş Aralığı Promosyon Tutarı
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
VAKIFBANK
Emekli maaşını Vakıfbank'tan alan müşteriler 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
YAPIKREDİ
20.000 TL’ye Varan Emekli Promosyon Yapı Kredi’de T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine özel “Emeklilik Paketi” avantajlarından yararlanmak için emekli maaşınızı Yapı Kredi’den almanız yeterli.
QNB
15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü