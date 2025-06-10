EMEKLİYE TEMMUZ MAAŞ ZAM HESABI SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Benzer senaryoda 14 bin 469 lira olarak ödenen en düşük emekli maaşı ise 2 bin 517 lira artacak ve 16 bin 986 lira olacak.

ÖNEMLİ: Yukarıda yapılan hesaplamalar Haziran ayı enflasyon tahminlerine göre yapılmıştır. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz’da duyurulacak ve kesin zam oranları bu tarihte netlik kazanacak.