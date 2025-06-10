EMEKLİYE TEMMUZ MAAŞ ZAM HESABI SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 5 aylık enflasyon verisiyle birlikte zam oranlarına dair hesaplamalar netleşmeye başladı. Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte nihai zam oranı ortaya çıkacak. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte 2025 Temmuz maaşlarına yapılacak artış, milyonlarca çalışanı ve emekliyi yakından ilgilendiriyor.
Temmuz zammı öncesi milyonlarca memur ve emekli için kritik süreç başladı. TÜİK’in açıkladığı Ocak-Mayıs dönemi enflasyonu %14,29 olurken, gözler şimdi Haziran ayı verisine çevrildi. Toplam enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla birlikte yeni maaşlar belirlenecek. En düşük memur maaşı 44 bin TL, en düşük emekli aylığı ise 14 bin 469 TL seviyesinde bulunuyor. Peki, Temmuz'da zam oranı ne kadar olacak?
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI İÇİN HESAPLAMA YAPILDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs enflasyonuna göre toplam enflasyon yüzde 14,29 oldu.
Enflasyon rakamlarındaki gerileme dikkat çekerken gözler Haziran ayı verisine çevrildi. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz’da duyurulacak ve emekli-memur maaş zammı oranları belli olacak.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri şimdiden yüzde 15,10 zam farkını hak etti. Memurların alacağı fark ise enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Enflasyon farkı 8,58 olurken yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte bu oran yüzde 14,01 oldu.
Ekonomistler Haziran ayı enflasyonunda düşüş beklerken ihtimallere göre zam oranları hesaplandı. Haziran ayında enflasyonun %1,5 olması durumunda emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 16,81 olurken memur-memur emeklisi ise farkla birlikte 15,71 zam alacak.
Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2 olması durumunda ise SSK, Bağ-Kur emeklileri 17,4 zam alırken memur-memur emeklileri ise 10,74 zam alacak. Haziran enflasyonunun yüzde 2 olması durumunda 44 bin lira olarak ödenen en düşük memur maaşı 4 bin 725 lira artacak ve 49 bin seviyesine yaklaşacak.
Benzer senaryoda 14 bin 469 lira olarak ödenen en düşük emekli maaşı ise 2 bin 517 lira artacak ve 16 bin 986 lira olacak.
ÖNEMLİ: Yukarıda yapılan hesaplamalar Haziran ayı enflasyon tahminlerine göre yapılmıştır. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz’da duyurulacak ve kesin zam oranları bu tarihte netlik kazanacak.