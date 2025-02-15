EMEKLİYE YENİ İKRAMİYE MİKTARI: Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar...

Emeklilerin bayram ikramiyesi süreci başlarken, tutarda artış beklentisi de gündeme geldi. Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ödenen ikramiyelerden mevcut emeklilerin yanı sıra dul ve yetimler ile yeni aylık bağlananlar da faydalanacak. Yapılacak düzenleme ile ikramiye miktarında artış olup olmayacağı merak konusu. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

1 /14 Emeklilerin bu yılki ilk bayram ikramiyesi ödemesi yaklaşırken, gözler ödeme tutarına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ikramiye artışına ilişkin “Çalışma yapılacak” açıklaması, milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı. Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatacak ikramiyenin tutarı ve olası zam oranı merakla bekleniyor.

2 /14 Emekli Bayram İkramiyesinde Artış Beklentisi! Emeklilerin bayram ikramiyesi için geri sayım başlarken, gözler ödeme takvimine ve ikramiye tutarına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, artışla ilgili “Çalışma yapılacak” açıklaması milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı. Peki, bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kimler yararlanacak ve ödemeler ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

3 /14 Kimlere Bayram İkramiyesi Ödenecek? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından aşağıdaki gruplara bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor: Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alan emekliler Vazife malullüğü maaşı alanlar Şehit yakınları ve gaziler Muharip gaziler ve güvenlik korucuları Devlet tarafından aylık bağlanan şampiyon sporcular Terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve hak sahipleri Bu kişilere, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki kez ikramiye ödemesi yapılıyor.

4 /14 Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek? 2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart - 1 Nisan tarihlerine denk geliyor. Arefe günü ise 29 Mart Cumartesi olacak. Bu nedenle, ikramiye ödemelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

5 /14 Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. İkramiyelerin büyük ihtimalle 2-5 Haziran tarihlerinde hesaplara geçmesi öngörülüyor. Kesin ödeme tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.

6 /14 Yeni Emekliler de İkramiye Alabilecek mi? Bayram ikramiyesinden yararlanabilmek için maaşın bağlandığı ay önem taşıyor. Yasaya göre, emekli maaşı bayramın içinde bulunduğu ayda bağlanan kişiler ikramiye hakkı kazanıyor.

7 /14 Ramazan Bayramı için, 28 Şubat tarihine kadar emeklilik dilekçesi verenler bu yıl iki ikramiye alabilecek. Kurban Bayramı için, 31 Mayıs tarihine kadar başvuranlar bu ödeme hakkından yararlanabilecek. Haziran ve sonrasında başvuranlar, 2026’dan itibaren ikramiye almaya başlayacak.

8 /14 Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? İkramiye artışıyla ilgili farklı senaryolar bulunuyor. Öne çıkan ihtimaller şu şekilde: Enflasyon Oranında Artış 2025 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75 oranında zam yapıldı. Eğer bu oran ikramiyeye yansıtılırsa, mevcut 3.000 TL olan ikramiye 3.472 TL seviyesine çıkacak. Yuvarlama yapılması durumunda ise ikramiyenin 3.500 TL olabileceği belirtiliyor.

9 /14 Yıllık Enflasyon Oranına Göre Artış 2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye bu oranda artırılırsa, bayram başına ödeme 4.331 TL seviyesine çıkabilir.

10 /14 Geçen Yılki Gibi 1.000 TL Artış Senaryosu 2023 yılında ikramiye 2.000 TL’den 3.000 TL’ye çıkarılmıştı. Benzer bir uygulamayla bu yıl da 1.000 TL artış yapılarak 4.000 TL olması gündemde.

11 /14 Yüzde 50 Artış Formülü 2023 yılında yapılan yüzde 50’lik artış tekrar uygulanırsa, bayram ikramiyesi 4.500 TL seviyesine çıkabilir. Kesin rakam, Mart ayında Meclis’e sunulacak yasa teklifiyle netleşecek.

12 /14 İkramiye Artışı Nasıl Yapılacak? Bayram ikramiyesindeki artışın yürürlüğe girebilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak teklif, Mart ayında Meclis’e sunulacak. Teklifin yasalaşmasının ardından, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte ödemeler hesaplara geçecek.

13 /14 Dul ve Yetim Maaşı Alanlar Ne Kadar Alacak? Bayram ikramiyesinde yapılacak artış, dul ve yetim aylığı alanlara da yansıyacak. Ancak ikramiye, hak sahiplerinin maaş oranına göre hesaplanacak. Örnekler: %75 oranında ölüm aylığı alanlar, yeni ikramiyenin %75’ini alacak. %50 oranında ölüm aylığı alanlar, ikramiyenin %50’sini alacak. %25 oranında ölüm aylığı alanlar, ikramiyenin %25’ini alacak.