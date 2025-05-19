Emekliye yeni zam oranı resmen duyuruldu: SSK BAĞKUR'luya 17 bin 86 TL taban maaş! 14.469, 16.000, 18.000 TL maaş alanlar...

Temmuz ayında milyonlarca memur ve emekli için maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başlıyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için 6 aylık enflasyon verisi doğrudan zam oranını belirlerken, memurlar ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte maaş artışı alacak. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 4 aylık enflasyon yüzde 13,36 olarak kesinleşti. Gözler şimdi mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki Temmuz 2025 itibarıyla en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire ve mühendis gibi meslek gruplarının yeni maaşları nasıl şekillenecek? İşte detaylar…

1 /7 2025 Ocak döneminde emekliler yüzde 15,75, memurlar ise yüzde 11,54 oranında zam almıştı. Temmuz ayı yaklaşırken gözler yeniden maaş artışlarına çevrildi. Emekli zammı, 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek; memurlar ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte artış alacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Mayıs ayı piyasa katılımcı anketi, Temmuz zammı için ipuçları verdi. Beklenen enflasyon oranlarına göre emekli ve memur maaşlarında yapılacak olası artışlar hesaplanmaya başladı. İşte Temmuz 2025 zammına dair güncel tahminler ve yeni maaş senaryoları…

2 /7 4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 13,36 ULAŞTI Ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, martta ise yüzde 2,46 oranında artış gösteren enflasyon, nisan ayında beklentilerin altında kalarak yüzde 3,00 oldu. Yıllık ve aylık bazda enflasyon verileri şu şekilde: Nisan 2025: Yıllık %37,86 | Aylık %3,00 Mart 2025: Yıllık %38,10 | Aylık %2,46 Şubat 2025: Yıllık %39,05 | Aylık %2,27 Ocak 2025: Yıllık %42,12 | Aylık %5,03

3 /7 Bu verilere göre, yılın ilk dört ayında kümülatif enflasyon oranı yüzde 13,36 olarak kaydedildi. Yani mayıs ve haziran aylarında enflasyon sıfır bile olsa, bu oranın maaş zamlarına yansıtılması kesinleşti. Nihai memur ve emekli maaşı artışları ise mayıs ve haziran ayı verilerinin ardından netleşecek.

4 /7 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ İÇİN 6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 18,09 Merkez Bankası, Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını paylaştı. Ekonomistlerin tahminine göre enflasyon mayıs ayında yüzde 2,36, haziran ayında ise yüzde 1,77 olarak gerçekleşecek. Yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 30,35 oldu. Bu rakamlara göre yeniden hesap yapıldığında Tüketici Fiyat Endeksi 3170,19 seviyesine yükselecek ve ocak-haziran dönemi için 6 aylık enflasyon rakamı da yüzde 18,09 olarak hesaplandı

5 /7 EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU Enflasyon rakamlarının son piyasa katılımcıları anketine göre gerçekleşmesi durumunda SSK, BAĞ-KUR zammı yüzde 18,09 olacak. Yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve yüzde 11,41 enflasyon farkı hesabıyla memur zammı ise yüzde 16,98 olarak hesaplandı. 6 aylık enflasyon beklentisi: Yüzde 18,09 SSK, BAĞ-KUR emekli zammı: Yüzde 18,09 Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 5 Memur enflasyon farkı: Yüzde 11,41 Memur zammı: Yüzde 16,98

6 /7 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 17 BİN 86 TL HESABI Ocak ayında SSK, BAĞ-KUR en düşük maaşı yüzde 15,75 artışla; yani 6 aylık enflasyonu kadar artışla 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Temmuz zammı döneminde 6 aylık enflasyon artışı dikkate alınırsa en düşük emeklim maaşının 17 bin TL'yi aşması bekleniyor. Yani yüzde 18,09'luk enflasyon tahmini ile hesap yapıldığında taban aylıklar 17 bin 86 TL'ye yükselecek.