Emlak vergisi ödemeleri için başvuru ekranı araştırılıyor. Emlak vergisi ödemeleri e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi e-Belediye sistemleri üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Yıllık olarak iki taksit halinde ödenen emlak vergisi ödemesi, Gelirler İdaresi Başkanlığı (gib.gov.tr) üzerinden, E-Devlet kapısı ya da EFT/Havale kredi kartı ile gerçekleşecek. Vatandaşların cezai duruma düşmemeleri için emlak vergisi 1. taksit son ödeme tarihinden önce ödemelerini yapması gerekiyor. Peki, Emlak vergisi ödemelerinde 1. taksit ne zaman sona erecek, son gün ne zaman?

1 /5 1. taksit emlak vergisi ne zaman ödenir? sorusu öne çıkan konular arasında yer alıyor. Bina, arsa, arazi ya da iş yeri gibi taşınmaz mal varlıklarından alınan vergi için mükellefler emlak vergisi hesaplama, sorgulama ve ödeme işlemleri, Mayıs ayıyla beraber hız kazandı. Belirtilen tarihler arasında emlak vergisi ödeme süreci, internet üzerinden takip edilebilecek.

2 /5 2025 EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ

Emlak vergisi iki taksit şeklinde ödeniyor. 2025 yılında emlak vergisi 1. taksit Mart, Nisan ve Mayıs ayı sonuna kadar ödeniyor. 1 Mart'ta başlayan ilk taksit dönemi 31 Mayıs'ta sona erecek. Verginin ikinci taksitleri ise 1-30 Kasım 2025 aralığında tahsil edilecek.



3 /5 EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR? Emlak vergisi yılda iki taksit olarak ödenir. İlk taksit için emlak vergisi ödeme tarihi mart, nisan ve mayıs ayları, ikinci taksit içinse kasım ayı olarak belirlenmiştir

4 /5 EMLAK VERGİSİ ÖDEME EKRANI

emlak vergisinde ilk taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise Kasım ayında yapılıyor. Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilirler.