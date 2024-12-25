İşsizlik maaşı nedir nasıl alınır?

İşsizlik maaşı, kişilerin iş kaybı ve iş arama süreçlerinde yaşadıkları gelir kaybına destek olmayı ve kişilerin motivasyonlarını korumayı hedefleyen bir ödenek türü. Belirli bir süre boyunca, belirli bir miktarda yapılan işsizlik maaşı ödemesi devlet tarafından yapılan bir yardım.

İşsizlik ödeneği, öncesinde sigortalı olarak çalışmış ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında belirtilen tüm şartlara uygunluk sağlayan çalışanların, çalışırken sigortalı oldukları prim tutarı seviyesi üzerinden hesaplanıyor.



