işsizlik maaşı asgari ücret zammı sonrası merak konusu olmayı sürdürüyor. 2025 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücret yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL oldu. Bu zamla birlikte İŞKUR işsizlik aylığı hesaplama tablosu değişti. 2025 yılı en düşük işsizlik maaşı ne kadar? sorusu akıllara geldi. Peki İŞKUR asgari ücret işsizlik maaşı ne kadar?
İşsizlik maaşı 2025 Ocak asgari ücret zammı sonrası belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olacağını kamuoyuna duyurdu. 2025 yılı asgari ücret zammının netleşmesiyle birlikte gözler işsizlik maaşlarına çevrildi. Staj ücreti, GSS primi, doğum ve askerlik borçlanması gibi işsizlik maaşı da asgari ücretle beraber yükseldi. Peki, 2025 işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşsizlik maaşı hesaplaması nasıl yapılır? İşte, en yüksek ve en düşük işsizlik maaşı hakkında ayrıntılı bilgiler.
En düşük işsizlik maaşı ne kadar 2025?
En düşük işsizlik maaşı ne kadar olacak 2025 sorusu asgari ücret zammının açıklanmasıyla yanıt buldu. En düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL’den 10 bin 332,43 TL’ye yükseldi.
En yüksek işsizlik maaşı ne kadar 2025?
En yüksek işsizlik maaşı 15.880,66 TL idi. 2025 yılı asgari ücret zammı sonrası en yüksek işsizlik maaşı 20 bin 644,86 TL oldu.
İşsizlik maaşı nedir nasıl alınır?
İşsizlik maaşı, kişilerin iş kaybı ve iş arama süreçlerinde yaşadıkları gelir kaybına destek olmayı ve kişilerin motivasyonlarını korumayı hedefleyen bir ödenek türü. Belirli bir süre boyunca, belirli bir miktarda yapılan işsizlik maaşı ödemesi devlet tarafından yapılan bir yardım.
İşsizlik ödeneği, öncesinde sigortalı olarak çalışmış ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında belirtilen tüm şartlara uygunluk sağlayan çalışanların, çalışırken sigortalı oldukları prim tutarı seviyesi üzerinden hesaplanıyor.
İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?
İşsizlik maaşı, çalışanın sigorta primlerine ve sigortalılık süresine göre hesaplanıyor. Ödenecek maaşın süresi ise şu şekilde belirleniyor:
Kaç yıl çalışan ne kadar kaç ay işsizlik maaşı alır?
600 gün sigortalı olanlar en az 180 gün,
900 gün sigortalı olanlar en az 240 gün,
1080 gün sigortalı olanlar en az 300 gün işsizlik maaşı alabiliyorlar.
Maaş tutarının hesaplanmasında ise, son dört aylık prime esas kazançlar dikkate alınıyor. Günlük ortalama brüt kazancın %40'ı esas alınarak hesaplama yapılıyor.
Kimler işsizlik maaşı alabilir? İşsizlik maaşı şartları nelerdir?
İşsizlik maaşı alabilmek için, kişinin İşsizlik Sigortası Kanunu'nda belirtilen bazı koşulları yerine getirmesi gerekiyor. İşsizlik maaşı şartları kısaca şunlardır:
Kişinin işini kendi isteği ve kusuru dışında kaybetmiş olması,
SGK kapsamında sigorta ve primlerinin eksiksiz olarak yatırılmış olması,
İşten ayrılmadan önceki son 120 gün boyunca sigortalı olarak çalışmış olması,
Son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması,
İşten ayrıldıktan sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a başvuruda bulunması.
İstifa eden kişilerin işsizlik ödeneğine başvuru hakkı bulunmuyor.
İşsizlik maaşına nasıl başvurulur?
İşsizlik maaşı alabilmek için, çalışanın hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurması gerekiyor. İşsizlik maaşı başvuruları, İŞKUR birimine şahsen giderek, e-devlet üzerinden veya İŞKUR’un sitesi üzerinden yapılabilir.
Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.