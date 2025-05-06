Memur ve emekli maaşı enflasyon farkı ile zam tablosu hesaplama 2025 netleşmeye başladı. TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli maaşı Temmuz zammı tablosu, yeniden şekillendi. Nisan ayında gerçekleşen yüzde 3’lük enflasyonla birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 13.36 olurken, memur ve emekliler için ise dört aylık zam oranı yüzde 12.29 olarak belirlendi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç? Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte merak edilip araştırılan tahmini oranlarla ilgili detaylar...

1 /6 Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında dört aylık enflasyon farkı yüzde 13,36 olarak gerçekleşti. Memur maaşlarında enflasyon farkı yüzde 6,94 oldu. Peki, Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç? Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

2 /6 EMEKLİLERE 4 AYLIK ZAM ORANI YÜZDE 13,36 OLDU

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında yüzde 5.03, şubatta yüzde 2.27, martta yüzde 2.46 ve nisanda yüzde 3’lük enflasyon artışları hesaplandı. Böylece dört ayda oluşan toplam enflasyon zammı yüzde 13.36’ya ulaştı. Ancak kesin zam oranı için mayıs ve haziran verilerinin açıklanması gerekiyor.

3 /6 MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ ZAM FARKI NE KADAR OLDU?

Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşmeye göre 2025’in ilk 6 ayında yüzde 6 zam alacak. Ancak enflasyonun bu oranı aşması durumunda fark da maaşlara yansıtılacak. İlk dört ayda bu fark oluştu. Şu ana kadar memur zammı yüzde 12.29 olurken, enflasyon farkı yüzde 6.94 olarak kayıtlara geçti.

4 /6 ENFLASYON FARKI YÜZDE 6,94 OLDU

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için Mayıs ve Haziran ayları enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor. Merkez Bankası’nın her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, mayıs ayı için yüzde 2,20, haziran ayı içinse yüzde 1,70 oranında aylık enflasyon öngörülüyor. Bu rakamlar, Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon farkının yüzde 17’yi aşabileceği yönünde sinyaller veriyor.

5 /6 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2025’te SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75 zam yapılmış ve en düşük emekli maaşı 14.469 TL’ye yükselmişti. Temmuz zammıyla birlikte bu rakamın yeniden artması bekleniyor. Mevcut tahminler doğrultusunda, en düşük emekli aylığının 16.500 TL bandında gerçekleşebileceği değerlendiriliyor. 2025 yılının ilk çeyreği tamamlanırken, gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammına çevrildi.