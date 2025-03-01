Ramazan ayında bu sene, farklı ülkelerdeki oruç tutma süreleri arasındaki fark 3 saati geçmeyecek. Oruçlu olunan süre, illere göre farklılık gösterebiliyor. Türkiye'nin en kuzeyindeki il olan Sinop her zaman en uzun süreli oruç tutulan il olurken, en güneyde yer alan Hatay ise en kısa süreli orucun tutulduğu il oluyor. Peki, en kısa ve en uzun orun hangi ilde tutulacak? 2025 Ramazan ayında il il oruç saatleri
Müslümanlar, dünya genelinde ramazan ayına 1 Mart Cuma ya da bir sonraki gün başlamaya hazırlanırken, oruç tutma süreleri ise ülkelerin konumuna göre değişecek.
EN KISA ORUÇ HANGİ İLDE TUTULACAK?
Ülkemizde en kısa oruç Hatay'da tutulacak. Hatay'da Ramazan'ın ilk günü imsak vakti 05:41, iftar vakti ise 18:37
EN UZUN ORUÇ HANGİ İLDE TUTULACAK?
Ülkemizde en uzun oruç Sinop'ta tutulacak. Ramazan'ın ilk günü imsak vakti 05:42, iftar vakti 18:36
İLK İMSAK İLK İFTAR HANGİ İLDE?
İlk imsak yarın Iğdır'da saat 05.08'de, ilk iftar da yine Iğdır'da saat 18.02'de gerçekleştirilecek.
BU YIL KAÇ SAAT ORUÇ TUTACAĞIZ?
Bu sene Ramazan ayı boyunca ortalama 13-14 saat oruç tutacağız. Ramazan'ın ilk günü İstanbul için imsak vakti 06:07 iken, iftar vakti ise 19:01 olacak. İstanbullular 1 Mart'ta 12 saat 54 dakika oruç tutarken, Ramazan ayının son günü olan 29 Mart Cumartesi günü ise 14 saat 13 dakika oruçlu olacak.
KADİR GECESİ 26 MART'TA
Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 26 Mart'ta idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 30 Mart'ta başlayacak. Din İşleri Yüksek Kurulunca bu yıl fitre miktarı 180 lira olarak belirlendi.
RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?
Ramazan bu sene 29 gün sürecek. Dini ibadetlerin zaman dilimlerinin belirlenmesinde hicri takvimin esas alındığına dikkati çeken Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Halit Çalış, "Orucun başlangıcı ve bitişi ramazan ayında olur. Ramazan ayı da hicri takvimde yer alan aylardan birisidir. Aynı zamanda ay takvimi olan hicri takvim, miladi takvime göre 10-11 gün kısadır. Bu yüzden bir yıl 354 gündür. Böyle olunca ramazan ayı her yıl 10-11 gün daha erkene gelir. Dolayısıyla ramazan orucunun bazen 29, bazen 30 gün olarak tutulması bundan kaynaklanır." bilgisini paylaştı.
Müslümanların ramazanda infaklarını artırması gerektiğini belirten Çalış, "Yeryüzünde nice insanımız kan ve gözyaşı içerisinde zulüm altında inliyor, açlık ve sefaletle pençeleşiyor. Bu yüzden ramazan ayında artırdığımız zekat ve infaklarımızı yıl içinde de sürdürmemiz gerekir. Böyle bir tablo varken konforlu bir hayat süremeyiz." diye konuştu.