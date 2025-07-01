Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2025? 2025 TÜİK haziran ayı TÜFE verileri açıklandı mı, belli oldu mu?

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNE GÖRE ENFLASYON BEKLENTİSİ

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi.