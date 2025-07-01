Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2025? 2025 TÜİK haziran ayı TÜFE verileri açıklandı mı, belli oldu mu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz’da haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu verilerle birlikte 2025 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranı netleşecek, memur ve emeklilere yapılacak Temmuz maaş zamları da kesinlik kazanacak. Ekonomistlerin tahminlerine göre haziran ayında enflasyonda sınırlı bir artış bekleniyor.
Haziran ayı sona ererken gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranı da ortaya çıkacak. Ekonomistlerin beklentisi, haziran ayında TÜFE’de sınırlı bir yükseliş yaşanacağı yönünde.
ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan takvime göre haziran ayı enflasyon verileri için tarih belli oldu. TÜİK’in resmi takvimine göre; 2025 Haziran enflasyon verisi, 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak.
EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin haziranda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,53 oldu. Ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,30 ile yüzde 2 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,53), bir önceki ay yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi haziran ayı itibarıyla yüzde 30,41 oldu.
PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNE GÖRE ENFLASYON BEKLENTİSİ
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi.
Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 30,35'ten 29,86'ya düştü. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,06'dan 24,56'ya inerken, 24 ay sonrası için de yüzde 17,77'den 17,35'e geriledi.