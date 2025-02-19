Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre, 1381 engelli öğretmen ataması için takvimi duyurdu. Ön başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak başvurular, elektronik ortamda alınacak. Adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart 2025 arasında yapılacak. Engelli öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı 2025 açıklandı mı? Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte 1381 engelli öğretmen atama takvimi detayları.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, "Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" doğrultusunda, toplam 1381 kontenjan için engelli öğretmen atamasının yapılacağına ilişkin duyuru personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Peki 1381 engelli öğretmen ataması ne zaman 2025? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu, EKPSS puanı kaç olmalı? MEB atama takvimi yayınlandı! İşte başvuru şartları.
Engelli öğretmen ataması 2025 başvuru takvimi ve kılavuzu son dakika açıklama ile yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre, 1381 engelli öğretmen alımı başvuru tarihi, başvuru şartları ve tercih başvurusu tarihi ilan edildi. Bu kapsamda, 2022 veya 2024'te yapılan EKPSS-Lisans'a katılanlar arasından, puan üstünlüğüne göre, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınarak atama gerçekleştirilecek.
EKPSS puanı ile engelli öğretmen ataması nasıl yapılacak?
1381 engelli öğretmen ataması nasıl yapılacak? "Ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak başvurular, elektronik ortamda alınacak.
1381 engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman başlayacak?
Adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart 2025 arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruda bulunacak. Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16-28 Nisan 2025 tarihlerinde tercihte bulunabilecek.
1381 engelli öğretmen ataması ne zaman?
Atamalar, 30 Nisan 2025'te yapılacak. Atamalar, adayların tercihi dikkate alınarak EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacaktır. Atamada adayların geçerliliği devam eden EKPSS puanlarından yüksek olan EKPSS puanı dikkate alınacaktır. EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde başvuru yaptığı lisans programına ait diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Ataması gerçekleşen engelli öğretmenler göreve ne zaman başlayacak?
Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.
Başvuru ve atama duyurularına, https://personel.meb.gov.tr/www/2025-yili-engelli-ogretmen-adaylarinin-ogretmenlige-basvuru-ve-atama-duyurusu/icerik/1600 internet adresinden ulaşılabiliyor.
Engelli öğretmen ataması atama puanı kaç?
Adaylarda 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (EKPSS- Lisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak şartı aranacak.
Engelli öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı 2025 açıklandı mı?
Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde başvurular alınarak toplam 1.381 kontenjana öğretmen ataması yapılacak.
Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları; ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ile illerin alanlar bazındaki boş norm kadro sayıları göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir.
Atama yapılacak alanlar ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 16.04.2025 tarihinde “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacaktır.