Engelli öğretmen atamaları başvurusunda son gelişmeler takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1381 kontenjan için engelli öğretmen ataması tercih başvuruları alınmaya başladı. EKPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak atamaların ardından, göreve başlama tarihi 1 Eylül 2025 olarak belirlendi. Peki 2025 MEB 1381 engelli öğretmen ataması tercih başvurusu nasıl yapılır? Son tarih ne zaman? İşte ayrıntılı bilgiler.
"Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atamasına" ilişkin başvurular "mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. İlk aşamada ön başvurularını yapan ve başvuruları onaylanan adaylar, ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunabilecek. Peki, 2025 MEB 1381 engelli öğretmen ataması tercih başvurusu nasıl yapılır?
1381 engelli öğretmen ataması tercih başvurusu nasıl yapılır?
Başvurular, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyor.
Adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle ön başvuruda bulundu.
Ön başvurusu onaylanan adaylar bugün itibarıyla atama tercih başvurusunda bulunabilecek.
Atamalar iki aşamalı olarak yürütülüyor
Süreçte ilk olarak 24 Şubat–10 Mart 2025 tarihleri arasında ön başvurular alındı. Başvuruları onaylanan adaylar, bugün itibarıyla tercih ekranı üzerinden işlemlerini yapabilecek. Tercih süreci 28 Nisan’a kadar devam edecek.
Engelli öğretmen ataması ne zaman?
Adaylar, ikinci aşamada 16 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihte bulunabilecek. Atamalar, 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.
Görev tarihi belli oldu
Ataması yapılan öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görev yerlerinde göreve başlayacak.
Engelli öğretmen ataması başvuru şartları
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır. 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar başvuruda bulunamazlar.).
3. 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (EKPSS- Lisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,
4. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
7. 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nun 25’inci maddesinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
8. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
10. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,
11. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97’nci maddesinin birinci fıkrasının A, B, C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,
12. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak şartları aranacaktır.