Erzurum, Ardahan, Kars, Erzincan ile Tunceli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Erzurum'da gece başlayan kar, sabah saatlerine doğru etkisini artırdı. Ardahan'da da yoğun kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü. Kars'ta iki gündür devam eden yoğun kar hayatı olumsuz etkiliyor. Bugün kar tatili yapan öğrenciler Erzurum, Ardahan, Kars, Erzincan ile Tunceli'de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma günü okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi? sorusuna yanıt arıyor.
Erzurum'da gece başlayan kar, sabah saatlerine doğru etkisini artırdı. Ardahan'da da yoğun kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü. Kars'ta iki gündür devam eden yoğun kar hayatı olumsuz etkiliyor. Erzincan'da dün başlayan kar, bugün de etkisini sürdürdü. Tunceli'de de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kar yağışının olduğu bu illerde bugün okullar tatil edildi. Peki Erzurum, Ardahan, Kars, Erzincan ile Tunceli'de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma günü okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi?
Erzurum’da yarın okullar tatil mi?
21 Şubat Cuma günü için Erzurum Valiliğinden kar tatili konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Erzurum’da bugün okullar tatil edilmişti.
Erzurum'un Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Tortum, İspir ve Tekman ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerinde kentteki kar yağışının gelecek saatlerde etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlara karşı ve öğrencilerin güvenliği için Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki tüm okullarda 20 Şubat Perşembe eğitime ara verildiği ifade edildi.
İspir Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da ilk ve orta dereceli okullarda, Tortum ve Tekman kaymakamlıklarının açıklamasında ise ilçe genelindeki okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Erzurum'un Çat, Karayazı, Aşkale, Hınıs ve Narman ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda ilçelerde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamalarda 20 Şubat'ta Çat, Karayazı, Aşkale, Hınıs ve Narman ilçelerindeki okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.
Ayrıca belirtilen ilçelerde hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Ardahan’da okullar tatil mi?
Ardahan Valiliği 21 Şubat Cuma günü için kar tatili açıklamasında bulunmadı. Ardahan’da bugün okullar tatil edilmişti.
Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Posof ilçesi haricinde Ardahan il genelinde kuvvetli kar yağışı ve tipi sebebiyle eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe ara verilmiştir." ifadesini kullandı. Çiçek, aynı gün engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olacağını bildirdi.
Kars’ta yarın okullar tatil mi?
Bugün Kars’ta okullar tatil edilmişti. Kar tatili yapan öğrenciler 21 Şubat Cuma günü kar tatilinin olup olmayacağını merak ediyor. Yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin Kars Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.
Kars Valiliği, bölgede devam eden kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel de 1 günlük idari izinli sayılacak.
Erzincan’da okullar tatil mi?
Erzincan Valiliğinden 21 Şubat Cuma günü yarın için kar tatili açıklaması henüz gelmedi. Erzincan’da bugün okullar tatil edilmişti.
Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Vali Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, 20 Şubat Perşembe günü kent genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.
Aydoğdu, kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile engelli çocuğu olan anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağını ifade etti.
Tunceli’de okullar tatil mi?
Tunceli’d 21 Şubat Cuma günü için Valilikten kar tatiline ilişkin bir açıklama gelmedi.
Tunceli’de bugün bazı ilçelerde eğitime ara verilmişti. Tunceli Valiliği, Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Hozat, Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde de taşımalı eğitime aynı gün ara verildiği belirtilen açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü Hozat, Çemişgezek ve Pertek ilçelerimizde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimize bağlı tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimizde kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, 1 gün idari izinli sayılacaktır” denildi.
Erzurum'da gece başlayan kar, sabah saatlerine doğru etkisini artırdı.
Yoğun kar yağışıyla kent yeniden beyaza büründü. Belediye ekipleri kent genelinde cadde ve sokaklarda, kara yolları ekipleri ise sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışması yaptı. Bazı sürücüler de kar nedeniyle yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Kar kalınlığının 30 santimetre ölçüldüğü kentte, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önlerinde temizlik yaptı. Hava sıcaklığının gece sıfırının altında 9 derece ölçüldüğü kentte, son 24 saatte metrekareye 6 kilogram yağış düştü.
Ardahan'da da yoğun kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü. Kent merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerde etkisini arttıran kar ve tipi, buzlanmaya neden oluyor.
Cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken ekipler de sorumluluk alanlarında karla mücadele çalışması yapıyor. Karla kaplı kentte, esnaflar da iş yerlerinin önünde kar temizliği yaptı.
Kars'ta iki gündür devam eden yoğun kar hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte gece saatlerinde yoğunluğunu arttıran kar ve tipi sabah da etkisini sürdürdü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kars Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.
Sarıkamış ilçesinde de gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, her tarafı beyaza bürüdü. Kar kalınlığı ilçede 50, kayak merkezinde 125 santimetreye ulaştı.
Vatandaşlar, ev ile iş yeri üzerinde biriken karları temizledi. Belencik köyü yolunda hasarlı kaza meydana geldi. İlçe sakinlerinden Adem Boydak, çok kar yağdığını belirterek, "Sabah kalktık her taraf kar, evlerimizin iş yerlerimizin önündeki karlar temizledik. Kış kışlığını gösterdi." ifadesini kullandı. Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.
Erzincan'da dün başlayan kar, bugün de etkisini sürdürdü. Karayolları ile belediye ekipleri, sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ulaşımın aksamaması için çalışma yürütülüyor. Polis ekipleri ise güzergahı kullanacak araç sürücülerini dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Tunceli'de de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Evlerin çatılarının karla kaplandığı kentte, vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, park ve bahçelerde kar topu oynadı. Bazı çocuklar da mahalle aralarındaki tepelerde kızaklarla kayarak karın tadını çıkardı. Belediye ekipleri de ulaşımın aksamaması için ana caddelerde kar küreme çalışması yaptı.