Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son yaptığı hava durumu değerlendirmeleri sonrasında Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu. Özellikle akşam saatlerinde kar yağışının artış göstermesi ile tatil konusu da öğrencilerin gündemi haline geldi. Peki Erzurum'da yarın okullar tatil mi? Kars ve Ardahan'da okullar tatil edildi mi? Valiliklerden açıklama var mı? İşte merak edilen bu soruların yanıtları ve kentlerdeki hava durumu gelişmeleri.

1 /6 Ülkenin büyük kısmında etkili olan soğuk ve yağışlı hava, Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı olarak kendisini gösteriyor. Gün içerisinde tipi şeklinde etkili olan kar akşam saatlerinde ise yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte öğrenciler de okulların tatil edilip edilmediğini araştırmaya başladı. İşte Erzurum, Kars ve Ardahan illerinde son durum ve tatil hakkındaki bilgiler.



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ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ? (11 NİSAN)

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Erzurum'da okulların tatil edilmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından açıklama yapılması durumunda sayfamızda yer alacak.



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KARS'TA OKULLAR TATİL Mİ? (11 NİSAN) Kars'ta da etkili olan kar yağışıyla beraber öğrencilerin gündeminde tatil konusu vardı. Ancak şuan için okulların tatil olmasına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.



4 /6 ARDAHAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? (11 NİSAN) Meteoroloji uyarıları içerisinde yer alan Ardahan'da da kar yağışı aralıklarla sürüyor. Okulların tatil olması hakkında şuan resmi bir açıklama yer almıyor.



5 /6 ERZURUM'DA KAR ETKİLİ OLUYOR

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve tipi etkili oldu. Gün içinde Erzurum'da tipi şeklinde etkili olan kar, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kent merkezinde etkisini sürdüren kar nedeniyle araç ve ağaçların üzeri beyaza büründü.

Hızlı şekilde yağan kar nedeniyle vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti. Şenkaya ilçesinde de soğuk havanın ardından yüksek kesimlerde kar etkili oldu. İlçenin Değirmenlidere Mahallesi ve ormanlık alan beyaza büründü.











