Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre hafta başından itibaren ise bazı bölgelerde kar yağışı etkili olacak. Kar yağışının beklendiği iller arasında Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Ardahan ve Artvin de var. Peki yarın okullar tatil mi? 4 Mart Salı Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Ardahan ve Artvin’de yarın okul tatil mi?
Meteoroloji yeni haftanın haritasını yayınladı. Kar yağışı yeniden geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, pazartesi ve salı günleri Sivas, Yozgat, Kayseri, Erzincan, Gümüşhane, Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Ardahan ve Artvin’de kar yağışı etkili olacak. Peki Okullar tatil mi? Yarın okul var mı hangi il ve ilçelerde okullar tatil oldu, Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Ardahan ve Artvin’de Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı?
Erzurum’da okullar tatil mi?
Erzurum’da 4 Mart Salı yarın için Valilikten kar tatiline ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Muş’ta okullar tatil mi?
Öğrenciler ve veliler ise "Muş'ta okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi. Şu ana kadar Muş Valiliği tarafından 4 Mart Salı günü için eğitim ve öğretime ara verilmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Bitlis’te okullar tatil mi?
4 Mart Salı günü Bitlis’te okulların tatil olduğuna dair Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.
Kars’ta okullar tatil mi?
4 Mart Salı yarın Kars’ta okul tatiline ilişkin Valilikten henüz bir açıklama yapılmadı.
Kart'ta kar yağışı etkisini yeniden göstermeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bugün şehirde kar yağışı bekleniyor.
Artvin’de yarın okullar tatil mi?
Artvin Valiliğinden 4 Mart Salı günü için kar tatile açıklaması gelmedi.
Yeni haftayla birlikte Artvin’de hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Tahminlere göre yarın Artvin'de kar yağışı bekleniyor.
Ardahan’da okullar tatil mi?
Ardahan’da 4 Mart Salı günü okulların tatil olduğuna ilişkin Ardahan Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 3 Mart Pazartesi günü Ardahan’da kar yağışı bekleniyor.