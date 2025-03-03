Meteoroloji yeni haftanın haritasını yayınladı. Kar yağışı yeniden geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, pazartesi ve salı günleri Sivas, Yozgat, Kayseri, Erzincan, Gümüşhane, Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Ardahan ve Artvin’de kar yağışı etkili olacak. Peki Okullar tatil mi? Yarın okul var mı hangi il ve ilçelerde okullar tatil oldu, Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Ardahan ve Artvin’de Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı?