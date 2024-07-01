Erzurum'da TOKİ tarafından yürütülen "İlk Evim İlk Arsam" projesi kapsamında arsa sahibi olan şanslı vatandaşlar heyecanla arsaların yerini bekliyorlar. Haksahipliği belirleme kuraları tamamlanmış ve kura sonuçları e-Devlet'te yayınlanmıştı. Bu kez heyecanlı bekleyiş arsa yerleri için. Peki Erzurum TOKİ ilk evim müstakil-müşterek arsa yerleri ada parsel belli oldu mu? TOKİ arsa yerleri Erzurum’da hangi bölgede? İşte detaylar.
Erzurum TOKİ müstakil arsa yerleri açıklandı mı, ilk evim arsalarda ada parsel belli oldu mu? sorusu hak sahibi vatandaşların gündeminde yer almayı sürdürüyor. Erzurum TOKİ İlk Evim Arsa Projesi, TOKİ tarafından 2022 yılında duyurulan ve büyük ilgi gören bir konut projesidir. Bu proje kapsamında, Erzurum'da 500 adet müstakil arsanın hak sahipleri kura sonucunda belirlendi. Arsa Belirleme Kuraları tamamlandıktan sonra banka sözleşmeleri proje bazlı olarak başlayacak. Peki TOKİ arsa yerleri Erzurum’da hangi bölgede? TOKİ ilk evim müstakil-müşterek arsa yerleri ada parsel belli oldu mu?
Erzurum TOKİ müstakil arsa yerleri açıklandı mı, ilk evim arsalarda ada parsel belli oldu mu?
TOKİ Erzurum ilk evim arsa kura çekimi 21 Mart 2023’te çekilmişti. Çekilişin tamamlanmasının ardından Erzurum müstakil arsanın hak sahibi belli oldu. TOKİ İlk Evim Arsa projesinde bazı illerde arsa plan onay ve parselasyon işlemleri yapıldı. Sosyal medya üzerinden Erzurum TOKİ hak sahibi bir vatandaş, “Erzurum TOKİ arsaların yeri Yakutiye ilçesi Çiftlik köyü civarında.” bilgisini paylaştı.
TOKİ İlk Evim Arsa Tahsis ve Durum Bilgisi Sorgulama Ekranı İçin Tıklayın
Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Trabzon, Adana, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kırklareli, Karaman, Kastamonu, Van, Afyonkarahisar illerinde yaklaşık 20 bin hak sahibi için Plan Onay ve Parselasyon işlemleri devam ederken, başvuru sahipleri TOKİ ilk evim müstakil-müşterek arsa yeri, ada parsel tahsis ve durum bilgisi sorgulamasını e-Devlet üzerinden yapabilmekte.
Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak.
Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak.
İkinci seçenek ise hisseli parseller (müşterek arsa) olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.
TOKİ konut arsasına evler ne zaman yapılacak?
Öte yandan, 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar en fazla brüt 150 metrekare olacak. Zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek. Hak sahibi belli olan arsaların tapuları, aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacak.
Arsaların altyapı çalışmaları ise TOKİ tarafından yapılacak. 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak.
Konut için de 2 yıl şartı olacak. İki yılda konutu bitiremeyen hak sahiplerinden arsası, ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.