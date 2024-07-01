Erzurum TOKİ müstakil arsa yerleri açıklandı mı, ilk evim arsalarda ada parsel belli oldu mu? sorusu hak sahibi vatandaşların gündeminde yer almayı sürdürüyor. Erzurum TOKİ İlk Evim Arsa Projesi, TOKİ tarafından 2022 yılında duyurulan ve büyük ilgi gören bir konut projesidir. Bu proje kapsamında, Erzurum'da 500 adet müstakil arsanın hak sahipleri kura sonucunda belirlendi. Arsa Belirleme Kuraları tamamlandıktan sonra banka sözleşmeleri proje bazlı olarak başlayacak. Peki TOKİ arsa yerleri Erzurum’da hangi bölgede? TOKİ ilk evim müstakil-müşterek arsa yerleri ada parsel belli oldu mu?