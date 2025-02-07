ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK SON DAKİKA: Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düşecek mi? Bağkur prim gün sayısı ne zaman düşecek?

Esnafa erken emeklilik düzenlemesi, ekonomideki en önemli başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Bağ-Kur sigortalılarının prim gün sayısının 9.000’den 7.200’e düşürülmesi yönündeki gelişmeler, milyonlarca esnaf tarafından yakından takip ediliyor. Uzun süredir talep edilen bu değişiklik, Bağ-Kur’luların SSK’lılarla eşit şartlarda emekli olmasını sağlayarak 5 yıl erken emeklilik imkanı sunacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, prim gün şartının düşürülmesine olumlu yaklaştıklarını belirterek, düzenlemenin orta vadeli planlar arasında yer aldığını vurguladı. Bağ-Kur’lular için emekliliği kolaylaştıracak bu düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacak torba yasa teklifinde değerlendirilecek. Yasanın çıkması halinde, 7.200 günü tamamlayan esnaflar emeklilik başvurusu yapabilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bağ-Kur’luların prim gün sayısını 9.000’den 7.200’e düşürmeyi hedefleyen önemli bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bu değişiklik, Bağ-Kur sigortalılarının SSK’lılarla eşit koşullarda emekli olmasını sağlayarak esnafa 5 yıl erken emeklilik imkanı sunacak. Bakan Vedat Işıkhan, düzenlemenin esnafın talepleri doğrultusunda hayata geçirileceğini belirtti. Düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacak torba yasa teklifinde ele alınacak. Yasanın kabul edilmesi halinde, 7.200 prim gününü tamamlayan Bağ-Kur’lular erken emeklilik hakkı kazanacak.
ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, NE ZAMAN GELECEK?
Yeni dönem TBMM'de ekonomi konuları gündemin en üst sıralarında yer alıyor. Bu konular arasında Bağ-Kur'da 7200 prim gün sayısı da önemli bir yer tutuyor. SGK'da SSK ve Bağ-Kur prim günlerinin eşitlenmesiyle, Bağ-Kur'da 9000 olan prim gün sayısı 7200'e düşebilir. Bu düzenleme, kuaför, berber, mahalle bakkalı, ayakkabı tamircisi gibi küçük esnafın erken emeklilik imkanı elde etmesini sağlayabilir. Meclis'in bu konudaki çalışmaları ve alınacak kararlar büyük bir merakla bekleniyor.
BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Hurriyet.com.tr'nin 16 Mayıs 2024 tarihli yazısında Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı ile ilgili son durumu şu cümlelerle ifade etti; “Yapılacak yeni düzenleme ile SSK’lılar ile Bağ-Kur’luların prim günleri eşitlenecek. Bağ-Kur’luların prim gün sayısı 9 bin günden 7 bin 200 güne düşecek ama yaş şartı değişmeyecek. Böylece 7 bin 200 prim gün sayısını tamamlayan Bağ-Kurlular kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli olacak.
Düzenlemenin ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmış değil. Bu konuda en son açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı. Işıkhan, Bağ-Kurlular’ın prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesine yönelik çalışmanın orta vadeli plan içinde olduğunu söyledi. Buna göre önümüzdeki iki yıl içinde bu konuda bir düzenleme yapılacak. Bu sene sonuna kadar düzenleme yapılacağını sanmıyorum.”
BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK?
TBMM'de ele alınan torba yasa teklifinin onaylanmasıyla birlikte, Bağ-Kur'lu esnaflar için yeni bir dönem başlayacak. Düzenlemenin yasalaşması, esnafların erken emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürecek. Sonuç olarak, Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düzenlemesi, esnafların emeklilik planlarını yeniden şekillendirecek ve sosyal güvenlik sisteminde önemli bir değişiklik sağlayacak. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, bu önemli düzenlemenin yakın zamanda yürürlüğe gireceğine işaret ediyor.
BAKAN IŞIKHAN’IN AÇIKLAMALARI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.
Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.
BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER, KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Bağkur 7200 prim müjdesinin detayları belli olmasa da kapsamı şu şekilde ifade ediliyor; Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak. Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.
5 YIL ÖNCE EMEKLİ OLUNABİLECEK
Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.