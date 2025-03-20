Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, dolar ve Euro kurlarında dalgalanmaya neden oluyor. Dün yaşanan hızlı yükselişin ardından denge bulma çabasına girişen dolar, euro ve sterlin bugün de hafif primli seyrediyor. Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? İşte 20 Mart döviz piyasasında son durum

1 /4 Dün dolar, euro ve altının zirveyi görmesinin ardından bugün Dolar/TL paritesi TSİ 07.33 itibarıyla 38 TL, Euro/TL 42 TL'yi zorluyor. Öte yandan ons altın, faizi sabit tutan FED'in ABD büyüme beklentisini düşürmesi ve enflasyon tahminini artırmasının ardından 3056 doları görerek rekor kırdı

2 /4 Bugün Dolar ve Euro kaç TL? Bugün Dolar/TL paritesi TSİ 07.33 itibarıyla 37.95 TL, Euro/TL 41.62 TL, gram altın ise 3715 TL olarak öne çıkıyor.

Öte yandan ons altın, faizi sabit tutan FED'in ABD büyüme beklentisini düşürmesi ve enflasyon tahminini artırmasının ardından 3056 doları görerek rekor kırdı.

3 /4 YAKLAŞIK 1.2 TRİLYON LİRALIK KAYIP Dün Borsa İstanbul'da BIST 100endeksi açılışta yüzde 6.87 gerileyerek 10 bin 60 puana düşmüştü. Bunun üzerine devre kesici uygulanmış, 10.30'da işlemlerin yeniden başlamasıyla ilk anda BIST 100 endeksi 10.261 puana çıkmıştı. Öğle saatlerinde ise düşüş yüzde 7'yi aşınca ikinci kez devre kesici uygulanmış ve işlemlere 14.38 itibariyle devam edilmişti.

