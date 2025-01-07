Evde bakım maaşı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi, her ay belirli miktarlarda verilen destek ödemesi ocak zammı ile artış gösterdi. Ocak zammı ile 2025 zamlı evde bakım maaşlarının ne kadar olduğu ve hesaplara ne zaman yatırılacağı ise ay başından itibaren sorgulanmaya başlandı. Peki, 2025 zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatıyor? İşte Ocak ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı...

1 /6 Evde bakım maaşı yatan iller 7 Ocak 2025 tarihinde hak sahipleri tarafından gündemde yer alıyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren emekli ve memur zammı TÜİK enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından netlik kazandı. Memur zammı ile beraber engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı da değişti. Hak sahipleri zamlı evde bakım maaşlarını hesaplarından çekebilecekler.

2 /6 2025 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte birçok maaş ve ücrette değişiklik yaşandı. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 11.54 oranında zam yapıldı. Böylece zamla birlikte evde bakım maaşı 10.124,49 TL oldu.



3 /6 ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, Ocak ayı ödemelerinin de 15 Ocak'ta başlaması bekleniyor. Henüz konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Yeni açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

4 /6 EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının durumu ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sorgulanabiliyor.

5 /6 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor. Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

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