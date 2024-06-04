"Evde bakım maaşı, engelli aylığı, aile destek bayramdan önce yatacak mı? 5-9 Haziran arası evde bakım maaşı yatacak iller listesi sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öte yandan maaşların ne kadar ödeneceği de gündeme geliyor. Zam dönemlerinde artış yaşayan sosyal destek ödemeleri de miktarlarıyla birlikte araştırılıyor. Evde bakım parası ne kadar, kaç TL soruları da bu noktada yakın mercek altında takip edilmeye devam ediyor. Peki Evde bakım maaşı, engelli aylığı, aile destek bayramdan önce yatacak mı? 5-9 Haziran arası evde bakım maaşı yatacak iller listesi