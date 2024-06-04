"Evde bakım maaşı, engelli aylığı, aile destek bayramdan önce yatacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri her yeni ayla birlikte gündeme geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı, engelli bireylerin bakımına yönelik ödenen evde bakım parası bayramdan önce ödenir mi merak ediliyor. Peki Evde bakım maaşı, engelli aylığı, aile destek bayramdan önce yatacak mı? 5-9 Haziran arası evde bakım maaşı yatacak iller listesi
"Evde bakım maaşı, engelli aylığı, aile destek bayramdan önce yatacak mı? 5-9 Haziran arası evde bakım maaşı yatacak iller listesi sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öte yandan maaşların ne kadar ödeneceği de gündeme geliyor. Zam dönemlerinde artış yaşayan sosyal destek ödemeleri de miktarlarıyla birlikte araştırılıyor. Evde bakım parası ne kadar, kaç TL soruları da bu noktada yakın mercek altında takip edilmeye devam ediyor. Peki Evde bakım maaşı, engelli aylığı, aile destek bayramdan önce yatacak mı? 5-9 Haziran arası evde bakım maaşı yatacak iller listesi
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı ödemeleri genellikle ay ortasında gerçekleşiyor. Şehir şehir yatırılan ödemeler birkaç gün içerisinde tamamlanıyor ve hak sahiplerinin hesabında görülüyor. 2024 Haziran ödemeleri de ayın 15'i itibarıyla bekleniyor.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
Gelir kriterlerinin uygun olması,
Bakıma muhtaçlık kriteri,
Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.
Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.